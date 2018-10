Robbie werd op zebrapad in Breda aangereden en voor dood achtergelaten: vijf jaar celstraf geëist

BREDA - Het zal voor Robbie uit Breda altijd een nachtmerrie zijn die hem blijft achtervolgen. Door een ernstig ongeluk op het zebrapad op de Nieuwe Prinsenkade in Breda is hij blind geraakt aan één oog en heeft hij hersenschade opgelopen. De pijn in ook andere delen van zijn lichaam is nog steeds voelbaar. Maandag hoorde verdachte Toufik Al B. vijf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij zou volgens justitie de bestuurder zijn die het 34-jarige slachtoffer vorig jaar oktober aanreed en vervolgens hulpeloos achterliet.

Zowel het slachtoffer als verdachte Al B. waren maandag aanwezig tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Breda. Volgens de officier van justitie is het gezien het ongeluk 'een wonder' dat Robbie nog bij de rechtszaak kan zijn.

Gevlucht

Het Openbaar Ministerie verdenkt Al B. van poging tot doodslag. Justitie is ervan overtuigd dat hij de bestuurder van de auto was, het ongeluk veroorzaakte en vervolgens vluchtte. "De verdachte heeft de auto gebruikt als niets meer dan een moordwapen", aldus de officier van justitie.

De verdachte heeft altijd ontkend in de auto te hebben gereden en de aanrijding te hebben veroorzaakt. Volgens hem had ene 'Zakaria gereden'. Al B. houdt zich bij de verklaring die hij eerder bij de politie aflegde. "Ik heb hier niets mee te maken. Ben er helemaal klaar mee", zei Al B. tegen de rechter.





Dramatisch einde stapavond

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 18 op 19 oktober 2017. Het was miezerig weer. Aan een gezellige stapavond kwam een verschrikkelijk einde voor de 34-jarige Robbie uit Breda. Toen hij 's nachts de weg over stak, werd hij aangereden door een auto die met hoge snelheid kwam aanrijden. Volgens een getuige wel met zo'n zeventig kilometer per uur, terwijl er een maximale snelheid van dertig kilometer per uur is toegestaan.

Het slachtoffer werd de lucht in geslingerd en kwam meters verder op het wegdek terecht. Robbie lag wekenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis. Voor zijn leven werd gevreesd.

Opsporingsprogramma's

Maandenlang onderzoek van de recherche was nodig om de mogelijke doorrijder op te sporen. De opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteedden meerdere keren uitgebreid aandacht aan de zaak en toonden beelden van het ongeluk. Ook werd een undercoveragent ingezet en zijn telefoons afgetapt.





Tips en rechercheonderzoek brachten de politie op het spoor van de 24-jarige Al B. Hij werd in februari aangehouden in de gevangenis in Grave. Al B. zat daar vast voor een andere zaak.

Taxichauffeur

Een van de getuigen van het ongeluk is een taxichauffeur. Zijn voertuig werd die bewuste nacht bijna geraakt door een auto die slingerend reed. Hij weet 100 procent zeker dat de verdachte in de auto, een Citroën C3, zat. De chauffeur moest uitwijken voor de auto en zag kort daarna Robbie door de lucht vliegen.

Al B. beroept zich vrijwel de gehele rechtszaak op zijn zwijgrecht. "Als ik weet dat ik er niets mee te maken heb, waarom zou ik dan iets verklaren?", zei hij tegen de rechter. Hij trekt een mistgordijn op over de plaats waar hij tijdens het ongeluk was. Naar eigen zeggen thuis, maar zijn moeder zegt van niet. Uit onderzoek blijkt dat hij kort voor het ongeluk een bezoek bracht aan een café op de Haagdijk in Breda.





Telefoongegevens

Justitie stelt dat er genoeg bewijs is tegen de roekeloze automobilist. Zo blijkt uit telefoongegevens dat de verdachte tijdens het ongeluk in de buurt van het zebrapad is geweest en bij de garage waar de auto na veel onderzoek werd teruggevonden. Ook komen glasdeeltjes die in de Citroën, op de kleding van het slachtoffer en op het wegdek werden gevonden overeen.

Herhaaldelijk vertelde de verdachte in de rechtbank dat hij er niets mee te maken heeft. Eerder kreeg ook de infiltrant van de politie dat te horen. Al B: "Ik vind het ook heel erg wat er met het slachtoffer is gebeurd, maar ik vind het ook erg dat ik hier nu zit terwijl ik niks heb gedaan."

Remlichten

Om het geheugen van de verdachte wat op te frissen, werden de beelden van de aanrijding tweemaal teruggekeken in de rechtbank. Advocaat Yehudi Moszkowicz wees de rechter erop dat de betrokken auto nog heeft geprobeerd uit te wijken voor het slachtoffer. Ook waren er remlichten te zien. De officier is onverbiddelijk en houdt het op een onsamenhangende verhaal van de verdachte.





Impact

Het ongeluk had destijds veel impact in Breda. Inwoners leefden enorm mee met het slachtoffer en hoopten dat de dader snel kon worden aangehouden. Ook maandag steunden familie en vrienden Robbie massaal door in de rechtbank aanwezig te zijn.

Robbie legde een slachtofferverklaring af over de voor hem 'fatale nacht'. Hij is nog steeds heel boos op degene die hem dit heeft aangedaan. "Dat iemand als een bezetene mij aanrijdt, door heeft gereden en zich vervolgens nooit heeft gemeld bij de politie, maakt mijn frustratie en verdriet nog groter", aldus het slachtoffer.

Geen gevoel

"Ik voel mij hier niet op aangesproken", zegt de verdachte. Volgens hem is Robbie niet het enige slachtoffer. Advocaat Moszkowicz is verbaasd over de strafeis. Hij noemt de eis 'te grof en wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken'. "Er is geen bewijs." Of dat zo is, blijkt over twee weken. Dan wordt bekend welke straf de rechtbank Al B. oplegt.