Eefke wil jongerenspreker van Verenigde Naties worden, haar manier van denken moet daarvoor zorgen

TILBURG - Bedenk een wereld zonder geld. Door dit vraagstuk raakte Eefke van de Wouw tijdens een les maatschappijleer op De Nieuwste School in Tilburg geïnspireerd om na te denken over oplossingen die niet meteen voor de hand liggen. Deze manier van denken is haar belangrijkste wapen om begin november de finale te winnen van 'De Nacht van de VN'. Als ze wint, wordt Eefke jongerenspreker voor de Verenigde Naties.

De 23-jarige Tilburgse zou dan alle Nederlandse jongeren vertegenwoordigen voor de VN op het gebied van duurzaamheid. Eefke studeerde af aan de Fontys Hogescholen in Tilburg als trendwatcher en conceptontwikkelaar. Er is nog maar één andere kandidaat uit Den Haag over waar ze het tegen moet opnemen. Dat gebeurt 5 november tijdens De Nacht van de VN. Het thema is duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelen is voor Eefke met haar afgeronde studie niet zo'n probleem. "En duurzaamheid raakt ons allemaal, dus mij ook."

Trendwatcher

Met een praatje van twee minuten wist ze zaterdag in de halve finale de jury te overtuigen en inspireren. "Dat is wat een trendwatcher doet. Je kijkt naar het verleden, naar het het nu en aan de hand van die gegevens zoek je oplossingen voor de toekomst."

Dat we in het verleden voor flinke vervuiling hebben gezorgd is duidelijk. Dat er nu steeds meer initiatieven zijn om milieubewuster te leven is ook zichtbaar. "Ik wil dan inspireren om met een goede oplossing te komen, het liefst door het probleem anders aan te pakken dan we gewend zijn te doen."

Dat klinkt nog allemaal heel algemeen. Dé oplossing voor een schonere wereld heeft ze ook niet. Ze heeft wel voorbeelden van hoe ze inspireert en iets in gang zet. "Zo zit plastic op dit moment in een verdomhoekje. Ik kijk dan anders naar plastic. Het voordeel van plastic is dat het eindeloos meegaat. Misschien moeten we met deze wetenschap iets doen."

Omdenken

Als ze wint gaat ze twee jaar lang voor de VN op zoek naar wat er speelt onder jongeren als ze praten over duurzaamheid. Bovendien gaat ze dan ook op bijeenkomsten van de VN spreken als duurzaamheid aan bod komt. "Jongeren kijken minder in vaste patronen naar de wereld. Ouderen hebben dan vaak de middelen om het mogelijk te maken. Bovendien zijn er zat ouderen jong van geest", lacht Eefke.

Het had niet veel gescheeld of Eefke was zelf te oud om mee te doen aan de verkiezing om jongerenvertegenwoordiger te worden. "Ik wilde vorig jaar al meedoen, maar toen was ik één dag te laat met mijn inschrijving. Je mag hooguit 24 jaar zijn om mee te doen, dus dit was mijn laatste kans. Achteraf is het maar goed dat ik een jaar moest wachten. Ik heb meer ervaring opgedaan, onder meer door mijn platform Curious op Facebook. Hierin verbind ik vragen van jongeren met andere jongeren."

Antwoord

Terug naar het vraagstuk tijdens maatschappijleer op de middelbare school. Eefke had toen geen concrete oplossing. "De rest van de klas dacht dat het niet mogelijk was. Ik dacht dat het wel kon, maar dan moesten mensen wel drastisch veranderen. Als er vertrouwen was, men elkaar meer zou gunnen en meer met elkaar gedeeld zou worden, was een zo'n nieuwe wereld volgens mij wel mogelijk."