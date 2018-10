Politie verwacht na rellen NAC-Willem II nog zeker 'twintig tot dertig aanhoudingen’

BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda en politiecommandant Arthur de Mooij verwachten nog zeker ‘twintig tot dertig aanhoudingen’ te verrichten na de rellen van afgelopen zondag na afloop de wedstrijd NAC en Willem II. Dat zeiden ze maandagavond in het tv-programma Pauw.

Depla wil de betrokken raddraaiers vanwege onder meer openlijke geweldpleging een gebiedsverbod opleggen. “De beelden van de rellen maken me triest en woedend. Dergelijke sneue types willen we zo lang als mogelijk uit het stadion weren, het liefst definitief.”

Raddraaiers

Volgens De Mooij was er in beide kampen sprake van zo’n dertig raddraaiers. Eerder op de maandag liet de Tilburgse burgemeester Theo Weterings al weten dat ook de Tilburgse hooligans op een gebiedsverbod kunnen rekenen.

Depla: “We waren op de goede weg. Anderhalf jaar geleden was de laatste rel tijdens de thuiswedstrijd tegen NEC. Supporters konden in Breda weer onder normale omstandigheden naar het voetbal gaan kijken. Nu gooien a-sociale hooligans roet in het eten. Teleurstellend dat het zo mis kon gaan.”

Zondagmiddag na de wedstrijd in Breda wilden supporters van beide clubs elkaar te lijf gaan. Een stalen wand en een rij ME’ers stonden tussen beide groepen in. De vlam sloeg al snel in de pan. Twee agenten raakten gewond na de confrontatie met supporters. De Mooij: “Het is ons gelukt om de relschoppers uiteindelijk op afstand te krijgen. Er is geen collega die zich hierop verheugd maar we lopen niet weg voor onze taak.”