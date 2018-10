Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fanatieke NAC-fans laken optreden van politie en ME na rellen Foto: Perry Roovers.

BREDA - De Stichting Vak G, bestaande uit fanatieke NAC-supporters die in dat vak zitten, haalt op Facebook uit naar de ME. Volgens de fans was de situatie vergelijkbaar met mei 2017 toen het bij de wedstrijd tegen NEC fout ging. Door een openstaand hek konden toen de fans van NAC en NEC met elkaar slaags raken.

Zondag was dat niet het geval. Voor het hek, dat beide supportersgroepen moet scheiden, stond aan de NAC-kant een rij ME’ers. NAC-supporters zochten de confrontatie met de ME. Blunder

Volgens de stichting stonden ME’ers de mensen streng aan te kijken en ‘te pronken met hun wapentuig’. “Dat zij een feestje vieren interesseert je niet. Want jij, man met de knuppel, zal wel eens zorgen voor iedereens veiligheid. Richt je eens op die paar honderd man van de tegenpartij in plaats van de duizenden NAC'ers. Dan had je jezelf deze blunder kunnen besparen", schrijft de stichting op Facebook. De NAC-fans stellen uitgedaagd te zijn door Willem II-fans. Ook wijzen de Bredase fans naar de politie. Normaal moeten uitfans enige tijd in het uitvak blijven totdat het rustig is in en rondom het stadion, dit om onderlinge confrontatie te voorkomen. De Willem II-fans mochten al vrij snel het vak verlaten. LEES OOK: Stadionverboden voor relschoppers NAC, club deelt beelden met politie Beelden uit 2017

Stichting Vak G heeft de beelden van de rellen in 2017, na afloop van NAC-NEC, op Facebook geplaatst. Onderstaande beelden zijn dus niet van de rellen van zondag na NAC-Willem II.