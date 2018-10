Stadionverboden voor relschoppers NAC, club deelt beelden met politie

BREDA - NAC Breda stelt alles in het werk om de mensen die betrokken waren bij de rellen na afloop van NAC-Willem II op te pakken. Dat maakte de voetbalclub maandagmiddag bekend. De beschikbare camerabeelden zijn van dusdanige kwaliteit dat NAC verwacht veel personen te kunnen identificeren. De daders krijgen een stadionverbod, eventueel voor langere tijd.

De laatste jaren ging het goed bij de club. Ondanks tegenvallende resultaten, bleef de aanhang rustig. Dat was onder meer te danken aan de sociale controle binnen de supportersgroepen.

Na afloop van NAC-Willem II ging het zondag echter helemaal mis. Twee agenten raakten bij de rellen gewond, toen hooligans hen met kettingen en riemen sloegen. NAC is 'zeer teleurgesteld' in het ontoelaatbare gedrag van de kleine groep personen die zich in deze zaak 'ernstig hebben misdragen'. "Dit gedrag strookt totaal niet met de normen en waarden van NAC en de voortrekkersrol die de club momenteel heeft in het normalisatieproces in het Nederlandse voetbal."

Hekken

Bij het verlaten van het stadion probeerden fans uit beide kampen om bij elkaar te komen. Dankzij de hekken rond het stadion was dit niet mogelijk. "Hierop is er over en weer met diverse materialen gegooid en waren de politie en Mobiele Eenheid genoodzaakt in te grijpen."

De beschikbare camerabeelden worden ook gedeeld met de politie Tilburg, zodat die in samenwerking met Willem II de Tilburgse fans kan identificeren die zich hebben misdragen.

LEES OOK: Twee agenten gewond na rellen NAC-Willem II, met kettingen geslagen

Bizar gedrag

"De incidenten van zondag zijn hard bij ons binnengekomen. We zijn enorm teleurgesteld. De afgelopen jaren is namelijk door veel personen binnen NAC, de supportersgroepen, de gemeente Breda en de politie Breda hard gewerkt om een zo gastvrij mogelijk klimaat te creëren voor supporters die een wedstrijd van NAC willen bezoeken of uitwedstrijden van onze eigen supporters", vertelt Justin Goetzee, algemeen directeur van NAC.

"Juist omdat er de afgelopen jaren een sterke positieve trend waarneembaar was in het normalisatietraject, is dit zo teleurstellend. We hebben zichtbare resultaten geboekt op het gebied van normalisatie en dan is er zondag een kleine groep personen die met hun bizarre gedrag roet in het eten gooien. Dit gedrag past niet bij NAC en is ontoelaatbaar. In samenwerking met de politie gaan we er alles aan doen om deze personen aan te pakken en zo hard mogelijk te straffen."

Of er verdere maatregelen volgen is onbekend. Zo kan de KNVB samen met de burgemeester en de clubs beslissen om de volgende wedstrijden zonder uitfans te spelen. De KNVB komt later op de dag met een reactie.

Willem II

Willem II wil nog niet inhoudelijk op de rellen reageren. Wel stelt een woordvoerder dat de club het gebeuren 'betreurt'. "We wachten het onderzoek van de politie af."

Gunter Adam, steward bij Willem II, vertelt dat de rellen een flinke impact hebben gehad op fans en stewards. "Vooral toen die hekken flink op en neergingen, het ging er hard aan toe."

Adam was er zelf niet bij zondag. Zijn vrouw die ook steward is, was wel aanwezig. "Op een gegeven moment vlogen er bakstenen en brandblussers over het hek naar haar toe. Ze zag ook dat een collega van ons bijna een brandblusser op haar hoofd kreeg. Je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd, als dat raak was."

De steward wil de hooligans geen fans noemen. "Dat zijn ze niet. Je moet ze gewoon met z’n allen op een eilandje gooien en ze het daar laten uitvechten." Met zijn hevig geschrokken vrouw gaat het inmiddels weer beter. "Het gaat redelijk goed."