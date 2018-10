Zo herken je een drugslab: 3 tips over wanneer je het niet moet vertrouwen

EINDHOVEN - Een groot xtc-lab bij de buren, dat merk je meteen. Toch? Dat valt tegen. Criminelen hangen vaak geen bordje buiten met de tekst 'Drugslab hier'. En bij buurtonderzoeken blijkt vaak dat buurtbewoners geen idee hadden van wat er om de hoek gebeurde. Toch zijn er zeker tekenen die wijzen op gebrouw bij de buren.

Drugscoördinator Freek Pecht geeft een aantal tips:

Jerrycans en vaten

"Een van de kenmerken van een drugslab is dat er heel veel vaten en jerrycans naartoe gaan en vanaf komen. Er zijn veel grondstoffen nodig voor het maken van synthetische drugs en er ontstaat ook veel afval." Busjes op gekke tijden

"Er is meestal niemand die zichtbaar over straat gaat met alle spullen. Vaak zetten ze bestelbusjes dicht tegen het pand aan zodat niemand kan zien wat er in en uit geladen wordt. Als er busjes midden in de nacht komen en gaan en er wordt stiekem gedaan over in en uit laden, dan is dat wel iets waar je op kan letten." Chemische geur

"Vaak hangt er op bepaalde momenten een chemische geur rond een pand. Dan wordt er geproduceerd of er ligt veel afval. Als er in een pand geen bedrijf zit dat zich bezighoudt met chemicaliën maar je ruikt wel een chemische geur, dan kan dat een aanwijzing zijn."

LEES OOK: Drugsprobleem wordt erger ondanks felle strijd politie, labs steeds groter en gevaarlijker

Melden kan volledig anoniem

"Je kan altijd bellen naar Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of een melding doen op hun website. Er wordt daar goed meegedacht over welke informatie je kunt geven zodat je anoniem blijft. Pas als er goed is gewikt en gewogen komt de informatie bij de politie terecht. We worden regelmatig getipt, maar het kan vaker."