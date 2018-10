Drugsprobleem wordt erger ondanks felle strijd politie, labs steeds groter en gevaarlijker

De afgelopen weken leek het bijna niet op te houden, de vondsten van drugsafval. Zo waren er de twee vrachtauto's vol met chemische stoffen aan de Offenbachlaan in Eindhoven. En naast de bijna constante stroom aan kleine en grotere drugsdumpingen kwam er afgelopen week het nieuws over een enorm lab in Lage Zwaluwe, waar bij de ontmanteling een vat chemicaliën bleek te lekken. De schade is enorm, de kosten ook.

Volgens de twee drugscoördinatoren van de Brabantse politie, Marloes Lippens (Oost Brabant) en Freek Pecht (Zeeland-West Brabant) is het geen toeval. Zij constateren dat de problematiek de laatste jaren steeds groter is geworden. Daarbij lijken de grote criminelen de dans te ontspringen.

De productie van pillen neemt toe?

Pecht: "Als we kijken naar de totaalhoeveelheid geproduceerde drugs in de provincie dan zien we dat die in de afgelopen tien jaar alleen maar aan het toenemen is. Wereldwijd is er een enorme vraag naar. Die lijkt onverzadigbaar."

Lippens: "Met name de omvang van de labs wordt groter. Er zijn grotere ketels aanwezig en de hardware die ze gebruiken is groter."

De afgelopen weken brandde een busje met drugsafval uit in Eindhoven en werd een levensgevaarlijk lab in Lage Zwaluwe opgerold. Worden criminelen ook roekelozer?

Lippens: "We zien wel een toename in extreme incidenten zoals de brand in Eindhoven. Ze willen nog sneller van hun rommel af en houden geen rekening me de veiligheid."

Een opvallend ontwikkeling is volgens Lippens en Pecht ook dat er steeds meer verschillende soorten drugs op Brabants grondgebied worden gemaakt. Waar de productie van xtc, speed en in mindere mate GHB niet nieuw is, dreigen ook drugs als cocaïne, heroïne, en crystal meth exportproducten te worden.

Pecht: "Bij labs waar cocaïne uitgewassen wordt, worden nog brandgevaarlijkere stoffen gebruikt dan die in een speedlab gevonden worden. Dat zijn ook labs die regelmatig in de fik vliegen."

De productie neemt toe, betekent dat ook dat er echt meer mensen in de drugscriminaliteit stappen?

Lippens: "Dat durf ik niet te zeggen. Je ziet wel dat er steeds meer grote criminele organisaties mee bezig zijn."

Vooral de leiders achter de grote organisaties blijken ongrijpbaar. Lippens: "Ze zijn niet zomaar aan de top gekomen. Vaak zijn ze van de radar verdwenen. We weten van een aantal personen dat ze een cruciale rol spelen. Maar ze hebben een dusdanige positie dat ze niet meer zelf in de labs hoeven te staan. En ze zetten hun eigendom zoals huizen en auto's vaak niet op hun eigen naam. Daardoor is het heel moeilijk om ze in beeld te krijgen."

Het lijkt soms alsof het dweilen is met de kraan open. Heeft jullie werk wel effect?

Pecht: "Ik snap die vraag. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het goede doen. Het is ook geen probleem dat de politie alleen kan oplossen. Daarom werken we ook heel veel samen met anderen."

Lippens: "Als wij chemicaliën of drugs onderscheppen of een lab oprollen dan kost dat geld voor de makers. Je brengt een financiële slag toe."

Er gaan steeds meer stemmen op voor legalisering van xtc. In het programma Zondag met Lubach werd daar dit weekend nog voor gepleit. De drug zou minder gevaarlijk zijn dan alcohol. Goed idee ?

Lippens: "Dat is meer een politieke discussie. Wat wel zo is: 80 tot 85 procent van de geproduceerde drugs wordt geëxporteerd. Die export stopt niet als je legaliseert."

Pecht: "We hebben regels. De politie moet die naleven. Drugs, xtc en speed zijn harddrugs en het maken en gebruik zijn verboden. Dus doen we als politie onderzoek."

