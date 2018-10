Groot onderzoek naar gevolgen voor omgeving van enorm drugslab in Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - Op de plek in Lage Zwaluwe waar 10 oktober een gigantische drugsloods werd gevonden, begint donderdag een groot, zorgvuldig onderzoek. De gemeente Drimmelen, waar Lage Zwaluwe onder valt, wil weten of de bodem, het grondwater en/of de luchtkwaliteit is aangetast. Ook de schuur zelf wordt onder de loep genomen. Dit gebeurt allemaal door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

De vaten met chemicaliën die er werden gevonden, zijn inmiddels weg, waardoor er voor omwonenden geen direct gevaar meer is. De gemeente meldt verder dat van sloop van de loods aan De Zwingel vooralsnog geen sprake is. Dit in tegenstelling tot andere berichten.

Echtpaar en zoon aangehouden

Tegelijk met het ontmantelen van de drugsactiviteiten werd een echtpaar aangehouden. Het gaat om de eigenaren van het pand, een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw. Afgelopen weekend werd bekend dat hun zoon van 34 ook is opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij het maken van drugs. Uit onderzoek bleek dat hij de loods gebruikte. Zijn moeder is inmiddels vrijgelaten, haar man man zit nog vast.

Productie van amfetamine

Bij de inval van de politie werd een enorm groot drugslab aangetroffen, dat vermoedelijk was gebruikt voor het produceren van amfetamine. Het drugsafval werd geschat op 30.000 liter.

Binnen was het een enorme chaos waarbij in geen enkel opzicht rekening was gehouden met de veiligheid voor de omgeving. De hele loods was doordrenkt met chemische stoffen. In een ondergrondse kwekerij in een nabijgelegen huis stonden enkele honderden planten.

Veilig op slot

De gemeente Drimmelen is ondertussen ook bezig met een procedure om de loods en een tuinhuis, waar een hennepkwekerij in zat, op slot te kunnen doen. Ze is hierbij wel gebonden aan allerlei regels, waardoor definitieve sluiting nog even op zich laat wachten. De tussentijd wordt benut om maatregelen te nemen zodat de loods ook voor een lange periode veilig op slot kan.