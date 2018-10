'Dolle drugsweek' met ongelukken, milieuvervuiling en brandstichting [ANALYSE]

Zoeken naar sporen in de onderwereld, woensdag in Lage Zwaluwe.

LAGE ZWALUWE - Aan de golf met drugsdumpingen en laboratoria in het zuiden van het land lijkt geen eind te komen: bij de plaatselijke voetbalclub in Oisterwijk stond zaterdagnacht een bus vol drugsafval. Tijd voor de balans. Draait de drugsexport op volle toeren?

De drugsweek begon met twee vrachtauto's vol met chemische stoffen aan de Offenbachlaan in Eindhoven: alles wijst op een paniekdumping. Opruimen duurt dagen.

Dinsdagavond startte een reeks gebeurtenissen in Nijmegen en omgeving waarvan het spoor naar Brabant leidde. In Nijmegen vond de politie een busje met drugsafval De politie kon letterlijk een spoor volgen, van negen kilometer chemische stoffen naar Overasselt. Hoe toevallig: in de richting van Brabant.

Smerig drugslab

Op een hele andere plek -in Lage Zwaluwe- is de politie woensdagmiddag een melding over stroomdiefstal aan het uitzoeken. De oorzaak blijkt een hennepkwekerij onder een groot tuinhuis. Al gauw volgt in een loods die er naast staat, een nog grotere ontdekking: een smerig en groot drugslab. Drie dagen zijn er nodig om alles aan de Zwingel op te ruimen: en er is ongekende schade.

Diezelfde avond en nacht is er een reeks gebeurtenissen rond Bergen op Zoom die mogelijk verband met elkaar houden. Iemand dumpt een paar tonnen met chemische stoffen achter de sigarettenfabriek van Philip Morris.

Gelekt

Bij Hoogerheide laat iemand een groot vat achter. Later blijkt dat er uit het 750-liter vat zo'n 20 liter is gelekt. Op het nabijgelegen Zeeuwse eiland Tholen zetten agenten die nacht een verdacht busje aan de kant met daarin twee mannen van 32 en 20 jaar uit Poortvliet. Op de laadvloer ligt een laagje drugsafval. De bus blijkt ook begin dit jaar gestolen in Arnhem en draagt valse kentekenplaten. Later worden twee agenten die betrokken zijn misselijk, mogelijk door de chemische stoffen aan hun schoenen.

Donderdag is de politie in Gelderland zover met het onderzoek naar het drugsafval dat ze een nieuw spoor vinden. Het spoor leidt naar oud klooster in Haaren.

Zondagochtend vroeg vindt een oplettende beveiliger een busje in Oisterwijk met drie vaten drugsfval. Ook hier ging wat mis: de laadklep bleef steken en toen is de dumper vertrokken. Gelukkig zonder brandstichting of lozing. .

Impact grensoverschrijdend

Het was een week waarbij we de impact van de drugsproductie sterker voelden dan anders. Alles wat er speelt kwam voorbij: ongelukken, brandstichting, milieuvervuiling, grootschalig en ondeskundig gebruik van chemische stoffen zonder dat de omgeving ervan weet en dus gevaar loopt. De hoge kosten van dit alles voor de samenleving spreken voor zich. We zagen dat ook nog eens op een grensoverschrijdende schaal: in Brabant, Zeeland en Gelderland. Daarmee was dit een ongekende week.

Lichtpunt is dat er twee drugslabs zijn opgerold en verdachten zijn opgepakt. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook de mensen waren die drugs maakten. Het zijn vaak allerlei schakels: helpers, zoals verhuurders die voor een riante vergoeding wat doen.

Er is meer (aan de hand)

Ook niet alle labs zijn opgerold. Ze lijken op volle toeren te draaien. De politie aast op een Zeeuws of West-Brabants lab, dat er moet zijn of zijn geweest. Op de eilanden was er in september een reeks dumpingen. Bij onze Zeeuwse buren lijkt het probleem de laatste tijd te groeien.

In het voorjaar was er ook een golf van dumpingen in Brabant. Het idee toen was dat dat misschien te maken had met het festivalseizoen. Meer mensen wilden pillen.

Export

Op het zuidelijk halfrond begint het voorjaar. Met een beetje fantasie zijn alle Brabantse pilletjes bestemd voor de lente- en zomerfestivals in Australië. Daar brengt een pilletje minstens drie keer zo veel op. Of Brazilië en Argentinië. Het blijft gissen. Maar dat de vraag naar 'onze' synthetische drugs' in binnen- en buitenland enorm is, dat blijkt ook wel uit deze 'dolle drugsweek'.