'Dit is geen fijne plek, dat is al een paar jaar zo', voetbalclub reageert op drugsdumping

OISTERWIJK - Voorzitter Wil van Avendonk van voetbalvereniging Oisterwijk is geschokt over de drugsdumping van zaterdagnacht. Een beveiliger trof daar op de parkeerplaats een vrachtwagen met drie grote vaten vol drugsafval aan. "Wij hebben hier als club niets mee te maken", benadrukt hij. "Wij zijn hier helemaal niet blij mee."

"De parkeerplaats waar de vrachtwagen gedumpt is, ligt voor de ingang van ons complex", vertelt Van Avendonk. "Dit is geen fijne plek. Dat al een paar jaar zo." Hij wijst op jongeren die daar regelmatig hangen. "Ik denk dat er acht of negen van die jonge gasten bij elkaar komen om wat te drinken en muziek te draaien. We hebben hen nooit kunnen betrappen op dealen. Maar het is niet fijn voor onze leden om daar langs te fietsen. Hier is niemand. Er zijn geen buurtbewoners die de politie kunnen bellen."

Zorgen

Het is de bedoeling dat de parkeerplaats op termijn verdwijnt. RKSV Oisterwijk hoopt namelijk op korte termijn te fuseren met de naastgelegen club Nevelo. "Bij ons nieuwe gezamenlijke sportpark komt deze parkeerplaats te vervallen", vertelt de voorzitter. "Dit nieuwe park hopen we binnen twee jaar klaar te hebben."

Van Avendonk noemt de drugsdumping in de buurt van het sportcomplex van RKSV Oisterwijk 'een incident'. "Maar het baart me wel zorgen dat er steeds meer gedumpt wordt in Brabant. Dat de vraag groter lijkt te worden. Maar ze kunnen het beter op deze plek neerzetten dan in een woonwijk."