Drieduizend liter drugsafval gedumpt bij voetbalclub RKSV Oisterwijk Foto: Bart Meesters

OISTERWIJK - In de Sportlaan in Oisterwijk is zaterdagnacht een vrachtwagen vol drugsafval gedumpt. In de truck stonden drie vaten van duizend liter. Een vat - met een geelkleurige transparante vloeistof - stond op de laadklep van de vrachtwagen.

Geschreven door Peter de Bekker

De drugsdumping, bij voetbalvereniging RKSV Oisterwijk, werd rond kwart voor een ontdekt door een alerte beveiliger. Kapot

Vermoedelijk ging de laadklep van de vrachtwagen kapot toen de daders de vaten wilden uitladen en hebben ze daarop de truck zo laten staan. "Er kwam een sterke chemische lucht vandaan", laat een politiewoordvoerder weten. De politie houdt er rekening mee dat de vrachtwagen gestolen is. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het drugsafval verwijderd. Er zijn geen vloeistoffen gelekt.