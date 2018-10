Deel dit artikel:













Zoekactie naar overvallers, maar wat er precies gebeurd is is niet duidelijk De politie heeft een Burgernetbericht verspreid.

ALMKERK - Een man van buitenlandse komaf zou dinsdagochtend zijn beroofd op de Brugdam in Almkerk. De politie is een zoekactie begonnen naar twee mogelijke daders die in een witte Seat Ibiza rijden.

Geschreven door Robert te Veele

Volgens de politie belde het slachtoffer zelf met het alarmnummer. Vanwege een taalbarrière is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De man is meegenomen naar het politiebureau waar een tolk aanwezig is. Burgernet

De politie heeft rond kwart over twaalf een Burgernetbericht gestuurd. Daarin wordt aan mensen gevraagd uit te kijken naar de auto met Nederlands kenteken met daarin twee mensen.