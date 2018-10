PSV-coach Mark van Bommel verwacht niet veel goals in Champions League-clash met Spurs

EINDHOVEN - “We hebben tot nu toe goed gepresteerd in de Champions League, alleen geen punten gehaald." Dat vertelde PSV-trainer Mark van Bommel op de persconferentie in aanloop naar het derde groepsduel in het miljoenenbal tegen Tottenham Hotspur. De coach sprak van ‘beslissende momenten’ die het resultaat op dit moment beïnvloeden in Europa.

“Ik zeur nooit op de scheidsrechter, maar thuis tegen Inter scheelt het toch heel veel of het 2-0 wordt, of dat het 1-0 blijft en je met een man meer op het veld staat met het thuispubliek achter je.” Van Bommel doelde daarmee op het tweede groepsduel in de Champions League tegen de Milanezen. Doelman Samir Handanovic ontsnapte daarbij na een half uur aan een rode kaart. “Je speelt een hele andere wedstrijd als dat wel gebeurt.”

Geen leerproces

De PSV-coach wilde niet spreken van een leerproces in de Champions League. “Want dan ben je twee wedstrijden te laat. Het zijn ervaringen die we mee moeten nemen. We moeten snel presteren en dat hebben we ook gedaan. Maar we hebben daar geen resultaten gehaald." Nu staat dus het duel met de Spurs op het programma. Van Bommel verwacht een attractieve wedstrijd. "Maar er zullen niet veel doelpunten vallen, maar dat verwacht ik. Het kan morgenavond zomaar anders gaan."

Voor PSV staat een cruciaal duel voor de deur. De Eindhovenaren staan na twee duels op nul punten, er moet dus gewonnen om Europese overwintering levend te houden. "We kijken uit naar deze wedstrijd", zegt PSV-linksback José Angeliño. "Thuis zijn we lastig te verslaan, zeker met onze fans achter ons. Maar het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we moeten winnen."