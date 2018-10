Erwin staat stil bij dierenleed na stalbrand in Heusden: 'Aandacht gaat altijd uit naar de boer'

ASTEN - "Bij een grote stalbrand gaat altijd alle aandacht uit naar het leed van een boer, maar bij het leed van dieren wordt weinig stilgestaan." Het zijn de woorden van Erwin Vermeulen, dierenactivist van Animal Rights. De actievoerder uit Veldhoven kwam dinsdag naar de stalbrand in Asten-Heusden om aandacht te vragen voor dierenleed. "Stalbranden zijn een epidemie. Dit soort megastallen hebben hun langste tijd gehad."

"Het gaat ons vooral om de dieren. De boer verliest geld en heeft een emotionele shock, maar de 4000 varkens verliezen voorgoed hun leven", aldus Vermeulen. Volgens de activist zitten de dieren bij een stalbrand als ratten in de val en kunnen ze geen kant uit. "Ze staan tussen stalen stangen. Het moet een verschrikkelijke dood zijn. Het is of verstikking, of levend verbranden."

Geen welzijn, maar geld

Volgens de activisten van Animal Rights telt dierenwelzijn niet voor boeren. "Het gaat om productie en om het snel vetmesten van de dieren." De brandveiligheidseisen laten te wensen over, zegt Vermeulen. "Sprinklerinstallaties zijn er bijvoorbeeld niet. Boeren willen vooral zoveel mogelijk geld te besparen", aldus Vermeulen.

Dankzij de inzet van de brandweer konden 4000 varkens en 800 biggen die in een andere stal zaten, worden gered. 4000 andere varkens kwamen bij de brand om het leven.