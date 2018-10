Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Mijd Eindhovense binnenstad', enorme verkeersdrukte verwacht door PSV-Tottenham en DDW Voetbalsupporters en designliefhebbers verwacht in de Eindhovense binnenstad (archieffoto: Rob Engelaar)

EINDHOVEN - De politie en de gemeente Eindhoven verwachten woensdagavond flinke verkeershinder door de voetbalwedstrijd PSV-Tottenham Hotspur en de Dutch Design Week. Het vroege begin van de wedstrijd, namelijk vijf voor zeven, zorgt ervoor dat bezoekers van de DDW en supporters van PSV en Tottenham elkaar in de stad tegenkomen. Bovendien is het dan spits, dus ook topdrukte in het verkeer. Geadviseerd wordt om de binnenstad te mijden en zoveel mogelijk via de rondweg te rijden.

Geschreven door Karin Kamp

De Dutch Design Week, waarbij het werk van 2600 ontwerpers wordt gepresenteerd, trekt deze week naar verwachting ruim 335.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Speciale gebieden voor Engelse en Nederlandse supporters

Er zijn voor zowel de supporters van Tottenham Hotspur als PSV speciale gebieden aangewezen: de Markt en Jan van Lieshoutstraat voor de fans van Tottenham en het Stratumseind, Stationsplein en Dommelstraat voor de PSV-fans. Op de Markt worden extra voorzieningen geplaatst, zoals een tapwagen en toiletten. Daarnaast geldt vanaf twaalf uur 's middags tot middernacht een glas- en blikverbod voor de gehele binnenstad. Tijdens de voetbalwedstrijd rijden er geen stadsbussen over de PSV-laan maar over de Boschdijk. Met de organisatie van de Dutch Design Week is afgesproken dat de DDW-taxi’s, de zogeheten Design Rides, het gebied rondom het stadion voor, tijdens en na de wedstrijd zoveel mogelijk mijden.