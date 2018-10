Nuenen trekt vrijdag in Den Bosch ten strijde tegen fusie met Eindhoven

NUENEN/DEN BOSCH - Wordt Nuenen wel of niet bij Eindhoven gevoegd? Provinciale Staten praten daar vrijdag over. Er wordt nog geen beslissing genomen, maar aan het eind van de ochtend kan duidelijk zijn welke kant de politiek op wil. Het definitieve besluit valt op 7 december.

Gedeputeerde Staten willen die samenvoeging omdat volgens hen de gemeenteraad van Nuenen er een potje van heeft gemaakt en niet op eigen houtje verder kan. Uit een enquête op 10 oktober bleek dat de meerderheid van de bevolking tegen samenvoeging met Eindhoven is.

In Nuenen hopen ze dat de politieke partijen in Provinciale Staten de uitslag laten meewegen en tegen de fusieplannen stemmen. Ze vragen zich in Nuenen sowieso vertwijfeld af waarom die gemeente bij Eindhoven moet. Wat heeft Eindhoven aan Nuenen?

Eindhoven ter wille zijn

“Ze willen vooral Eindhoven ter wille zijn”, zei Peter van Leeuwen laatst tegen Omroep Brabant. Hij is fractievoorzitter van W70, de grootste partij in de raad van Nuenen en de grootste tegenstander van de fusie?

Wie de argumenten van de provincie leest kan de opmerking van Van Leeuwen begrijpen. Nuenen maakte er een potje van, maar probeert al lang te beteren. Volgens de provincie is die gemeente desondanks niet in staat de grote problemen van deze tijd zelf op te lossen. Daarvoor is Eindhoven nodig. Maar geen enkele kleine gemeente kan dat in z'n eentje.













Hier wordt geld verdiend

Waarom zou de provincie dan toch de fusie willen doorzetten? Eindhoven is belangrijk voor Brabant. Eindhoven en ommelanden (Brainport genoemd) zijn een nationale mainport. Dat wil zeggen dat samen met Schiphol en de Rotterdamse haven een groot deel van het geld voor de BV Nederland in Zuidoost-Brabant wordt verdiend.

Zo’n explosieve economische groei wordt grotendeels bepaald door de markt. Provinciale en lokale bestuurders kunnen daar op z’n best voorwaarden voor scheppen. Een economisch superksterk gebied is belangrijk voor het welzijn van de inwoners van je provincie. Je kunt er ook mee aankomen als je in het kielzog van captains of industry of zelfs de koning op zakenmissie gaat naar bijvoorbeeld Shanghai. Dan is het niet vreemd dat je als provinciebestuur datgene doet wat je wel kunt, namelijk de leidende stad groter maken. Want zoveel te sterker Eindhoven is, zoveel te vaker die stad aan tafel kan schuiven in Den Haag of zelfs Brussel en dus een boegbeeld voor Brabant worden.

Sterker met Nuenen?

Wordt Eindhoven dan sterker met Nuenen? In ieder geval niet als bouwlocatie. Het is nou juist de provincie die geen nieuwbouwwijken meer in de maisvelden wil. Bovendien heeft Nuenen veel natuur en als de provincie zich ergens hard voor maakt is het wel de bescherming daarvan.

Eindhoven wordt wel getalsmatig groter. Eindhoven stevent dan af op een inwoneraantal van 300.000. Op wereldschaal is het niks, maar op nationale schaal ben je dan wel iets. Een stad die van nationaal belang is kan met echte metropolen in de wereld strijden om kenniswerkers en zo een impuls geven aan multinationals en indirect aan toeleveringsbedrijven in de regio.

Voor al die expats, die kunnen kiezen uit Londen, Parijs, New York of Milaan is het belangrijk dat je als stad aantrekkelijk bent. Moet je daarvoor het Dommeldal in Nuenen inlijven? Dat natuurgebied verandert niet als het kadastraal verhuist.

Niet genoeg samenwerken

Het grote probleem in de mainport die Zuidoost-Brabant heet is dat gemeenten soms te veel op zichzelf gericht zijn en niet genoeg samenwerken aan dat ene grote belang dat mainport heet. Als er dan een gemeente is, zoals Nuenen, die jarenlang het slechtste jongetje van de klas was, dan is het risico dus groot dat je er uitgepikt wordt en opgeofferd wordt door een meester die orde wil..

Een paar weken geleden kondigde gedeputeerde Anne-Marie Spierings tijdens een persgesprek aan dat het provinciebestuur vast houdt aan de fusie. Gevraagd naar wat ze gaat doen met gemeenten in de Kempen, waarvoor een fusie-advies ligt, maar die ook niet willen bewegen, zei ze: “Wie weet, zitten we hier binnenkort weer."

De voorgenomen fusie is veel meer dan een samenvoeging. Het is een wakeup-call voor alle andere gemeenten in Zuidoost-Brabant voor wie het denken ophoudt bij de gemeentegrens. In Eindhoven en in het provinciehuis denken ze namelijk groter, veel groter.

