Bof uitgebroken, wat nu? Tips van huisarts en GGD [VIDEO]

EINDHOVEN - De bof is uitgebroken onder studenten in Eindhoven. Zeker zes mensen zijn besmet, maar waarschijnlijk zijn het er meer. Wat nu? Lopen studenten gevaar? En wat voor gevaar dan? We vroegen het Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Brabant-Zuidoost, en huisarts Edith Plum.

“Studenten hoeven echt niet massaal binnen te blijven”, zegt Ter Schegget. Het is volgens hem lastig te voorkomen, omdat de bof al besmettelijk is voordat er klachten zijn. Als je er eenmaal last van hebt, ben je ook nog zo’n vijf dagen besmettelijk. “Dan is het natuurlijk niet handig om allemaal feestjes af te lopen, maar de meeste studenten zijn ook ziek waardoor ze echt wel een paar dagen thuis blijven.”

Hoe komt het eigenlijk dat mensen bof krijgen? We hebben in Nederland een vaccin tegen de ziekte voor kinderen van veertien maanden en negen jaar oud. De zes studenten bij wie de bof nu is vastgesteld, hebben volgens Ter Schegget ook allemaal twee keer de vaccinatie gehad toen ze klein waren. Maar omdat de werking ervan in de loop der jaren afneemt en studenten onderling veel intensief contact hebben, krijgen zij het soms alsnog.



Ernstige complicaties

“Het kan gevaarlijk zijn, maar dit is in het merendeel van de gevallen niet zo. In uitzonderlijke gevallen ontstaat er hersenvliesontsteking of een ontsteking in de zaadballen bij mannen. Dat kan tot onvruchtbaarheid leiden”, vertelt huisarts Plum. “Mocht je volledig gevaccineerd zijn, is er niet zo heel veel aan de hand. Dan verloopt de ziekte heel mild.”



Ze zegt wel dat het belangrijk is om naar je huisarts te gaan of die te bellen. “Niet zozeer voor een behandeling (die is er namelijk niet, red.), maar omdat het belangrijk is dat de huisarts op de hoogte is dat het bofvirus er weer is.”



In de video legt Edith Plum uit wat de symptomen zijn van bof.

Hoesten en niezen

De ziekte wordt overgedragen door druppeltjes vocht die patiënten uitademen, niezen of hoesten. Toch hoeven mensen nu niet met een grote boog om Eindhovense studenten heen te lopen. “Een vluchtig contact lijkt in de praktijk niet voldoende om het te verspreiden. Dit gebeurt wel eerder op feestjes of in een studentenhuis”, aldus Ter Schegget. Helemaal bij intensief contact als bijvoorbeeld zoenen.



Als je het eenmaal hebt, kun je niet heel veel doen. "Er zijn geen medicijnen voor. Het is echt een kwestie van goed uitzieken", vertelt hij. "Na een week ben je ongeveer weer hersteld."