Jarenlange celstraf dreigt, dag van de waarheid voor Klaas Otto Klaas Otto (rechts) met zijn advocaat Louis de Leon. (Archieffoto: ANP)

BREDA - Hij is uitgegroeid tot een van de bekendste onderwereldfiguren van ons land: Klaas Otto (51) uit Bergen op Zoom. Volgens het OM is de oprichter van motorclub No Surrender een topcrimineel, de ‘Holleeder van het Zuiden’. Maar of ook de rechtbank in Breda daarvan overtuigd is, is nog een groot vraagteken. Otto’s strafblad is vrij bescheiden. Daar kan donderdag verandering in komen.

Tien jaar cel, dat eiste het OM eind augustus tegen Otto. Hij wordt beschuldigd van afpersing, brandstichting, mishandeling, bedreiging. Ook is hij aangeklaagd voor witwassen via zijn autohandel en zonnestudio. Met die enorme eis wilde het OM onderstrepen dat het gaat om met een gevaarlijke figuur die jarenlang zijn gang kon gaan, omdat niemand durfde te getuigen. Autohandelaars durfden te praten

Toch waren er twee autohandelaars die wel een belastende verklaring wilden afleggen. Danny van der G. uit Halsteren werd zwaar mishandeld en zijn goeie vriend Rico Verhoeven nam het voor hem op. Danny was ook even bij de behandeling van de zaak en heeft een schadeclaim ingediend. Ook slachtoffer Joop M. uit het Belgische Poppel zou zijn belaagd door Otto die geld wilde. Op een gegeven moment kon Joop er niet meer tegen. M. schoot Otto neer en werd daarvoor tot acht jaar cel veroordeeld.



LEES OOK: 'Klaas Otto: 'Ik ben niet het liefste jongetje van de klas, maar ik wil rechtvaardigheid' Celstraf

Otto zelf en zijn advocaten zeggen juist dat Danny en Joop criminelen zijn. Otto blijft ook volhouden dat het OM hem steeds maar weer zwart probeert te maken. In deze rechtszaak heeft het OM ook de persoonlijk assistent van Otto op de korrel. Tegen deze Janus de V. is drie jaar geëist. Of Otto donderdag de bak indraait, is de vraag. Hij heeft 629 dagen in voorarrest gezeten, behoorlijk lang voor Nederlandse begrippen en dan ook nog deels in een zwaarder regime. Als hij straf krijgt, heeft hij die dus deels al uitgezeten. Otto blijft in beeld

Otto is al sinds het voorjaar op vrije voeten en van de rechtbank mocht hij de laatste weken rondlopen zonder enkelband. Het OM heeft niet om zijn onmiddellijke arrestatie gevraagd. Iedereen gaat er van uit dat er een hoger beroep komt. Wat er ook uit komt, Otto is nog niet uit handen van OM en rechtbank. Er lopen nog twee rechtszaken tegen hem. Is Breda is hij ook nog aangeklaagd voor beïnvloeding van getuigen en afpersing. Die zaak gaat over twee weken verder. In Groningen wordt hij vervolgd voor zijn aandeel in motorclub No Surrender.