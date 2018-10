PSV'ers tevreden met een punt tegen Europese topclub Tottenham Hotspur: 'Dit was het maximale'

EINDHOVEN - Blij met een punt, dat waren de spelers van PSV na afloop van het gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. De Engelse ploeg was beter in Eindhoven, maar PSV stapte uiteindelijk met 2-2 van het veld door een late gelijkmaker van Luuk de Jong. Door de puntendeling is er bovendien nog hoop op Europese overwintering.

“Tottenham is gewoon een Europese topclub, 2-2 was het maximale”, zei Nick Viergever na afloop van de Champions League-wedstrijd. “Ik denk dat we hier blij mee mogen zijn. Tottenham was de betere ploeg. Ze waren goed aan de bal en wij hadden eigenlijk een iets mindere dag. Ik denk echt dat 2-2 het maximale was.”

Jorrit Hendrix sloot zich daar bij aan. “Zeker, we mogen hier tevreden mee zijn. Na de 1-2 hadden we het heel lastig. De hele tweede helft liepen we achter de bal aan, daar moet je eerlijk in zijn.”

“Ik denk dat we gewoon een aardig resultaat hebben neergezet met een punt”, zei Donyell Malen in de mixed zone. “Als team hadden we het soms heel zwaar, maar we hebben ook goede momenten gehad. Je wil altijd meer, als voetballer ga je nooit voor een punt. Maar een punt is wel een punt.”

Europese campagne

PSV pakte tegen Tottenham het eerste Champions League-punt van het seizoen. Met een nederlaag was Europese overwintering heel ver weg geweest, nu is er nog hoop. Hendrix weet niet wat dit resultaat zegt voor de rest van de Europese campagne. "We zijn afhankelijk van andere resultaten. Maar over twee weken moeten we naar Londen toe, het kan eigenlijk nog alle kanten op."

Viergever is positief. "We zijn nog in de race. We mochten niet verliezen en dat hebben we niet gedaan. Het liefst wil je winnen, maar dat mocht niet zo zijn. We moeten kijken naar het andere resultaat. Als Barça wint ben je nog volop in de race. We moeten een keer winnen. Maar we doen nog mee, dat is het belangrijkste."