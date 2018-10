PSV pakt op de valreep punt tegen Tottenham Hotspur en houdt Europese ambitie levend

De bezoekers waren de bovenliggende partij en het leek in de tweede helft een kwestie van tijd voor de derde Spurs-treffer zou vallen. Alleen met snelle uitbraken, via de rappe Hirving Lozano en Donyell Malen, kon PSV gevaarlijk worden. Tien minuten voor tijd was zo'n uitbraak bepalend voor het slot van de wedstrijd. Lozano was weg, Spurs-doelman Hugo Lloris haalde hem buiten het strafschopgebied neer. Rood voor de keeper, Spurs moest met tien man verder. En tegen het tiental van Tottenham maakte Luuk de Jong drie minuten voor het ingaan van de blessuretijd de 2-2.

PSV ging nog op jacht naar meer, maar verder dan de gelijkmaker kwam het niet. Met het gelijkspel heeft PSV het eerste Europese puntje van dit seizoen binnen en daardoor blijft het kans houden op Europese overwintering, al is de kans op een langer verblijf in de Champions League afgenomen. PSV en Tottenham hebben na drie wedstrijden allebei een punt. Barcelona en Inter staan

Omroep Brabant hield een liveblog bij tijdens de wedstrijd, lees hieronder de hoogtepunten terug.





'90 PSV komt nog goed weg. Harry Kane krijgt een paar keer de kans om in het strafschopgebied uit te halen. Maar de Engelsman haalde de trekker niet over.

'87 DOELPUNT PSV! Pablo Rosario probeert het van afstand, maar raakt de bal niet lekker. En dat is maar goed ook. De bal komt bij luuk de Jong en met de punt van zijn schoen tikt hij de bal langs Spurs-goalie Michel Vorm. De Jong pakt de bal meteen uit het doel en loopt richting middenlijn, de Eindhovenaren willen meer.

'83 Eindhovenaar Cody Gakpo komt binnen de lijnen. De aanvaller vervangt Gaston Pereiro. Hirving Lozano kan na een blessurebehandeling gewoon verder.

'82 Als Hugo Lloris van het veld is en Michael Vorm onder de lat staat, mag Luuk de Jong aanleggen voor de vrije trap. Vorm heeft moeite met de inzet van de PSV-aanvoerder, maar kan een doelpunt nog net voorkomen.

'79 Rode kaart! Hugo Lloris moet vertrekken. Hirving Lozano is er door en gaat alleen richting het Spurs-doel. Hij tikte de bal langs de Franse goalie, die de Mexicaanse aanvaller vervolgens aantikt. Spurs komt met een man minder te staan, maar heeft nog altijd een voorsprong. Michel Vorm komt als invaller onder de lat te staan.

'73 Daar was bijna de beslissing. Invaller Erik Lamela mag van Angelino van zo'n zes meter schieten. Zijn inzet gaat boven Jeroen Zoet via de lat over de achterlijn. Het blijft 1-2, waardoor PSV op de counter nog steeds kans blijft houden op een positief resultaat.

'66 Belangrijke redding van Jeroen Zoet. De PSV-goalie heeft deze avond meerdere keren een Spurs-goal voorkomen. Ook nu. Harry Kane krijgt weer een kopkans. Waar de Engelse spits zo'n tien minuten geleden trefzeker was, stopt Zoet de bal dit keer op een knappe wijze.

'59 Gele kaart voor Angelino. PSV heeft het moeilijk. De ploeg van trainer Mark van Bommel doet er alles aan om een derde Spurs-treffer te voorkomen, maar de Eindhovenaren zitten in een lastige fase.

'55 DOELPUNT TOTTENHAM HOTSPUR! Harry Kane staat vrij en kan een perfecte voorzet van Christian Eriksen simpel in het doel koppen. Nick Viergever is de Engelse spits kwijt.

'53 Knappe redding Jeroen Zoet. Christian Eriksen, die de bal laat lopen tot hij in een ideale schietpositie komt, haalt uit. De PSV-goalie brengt redding op het schot van de Deense middenvelder. Het is weer een mogelijkheid voor de bezoekers, die na rust duidelijk op jacht zijn naar een voorsprong.

'49 Vrije trap voor Tottenham Hotspur op een gevaarlijke plek na een overtreding van Denzel Dumfries. Pablo Rosario voorkomt echt gevaar, hij staat in de muur en kopt de vrije trap van Kieran Trippier weg.

'46 Er is afgetrapt voor de tweede helft in het Philips Stadion.

'45 Bijna een nieuwe voorsprong voor PSV. De Eindhovenaren komen er goed uit. Gaston Pereiro zet goed door en weet tussen een paar tegenstanders in te schieten. De bal gaat via de lat over.

'38 DOELPUNT TOTTENHAM HOTSPUR! Na de afgekeurde goal volgt snel alsnog een treffer van de bezoekers. Lucas Moura maakt de 1-1 voor de Engelsen.

'34 De voorsprong van PSV leek van korte duur te zijn. Davison Sanchez schiet de bal binnen vanuit een corner, maar de goal wordt afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Harry Kane. Eindhoven haalt opgelucht adem. Ook omdat het weinig te klagen had gehad als scheidsrechter Vincic de goal wel door had laten gaan.

'30 DOELPUNT PSV! Toby Alderweireld krijgt de bal van Davison Sanchez terwijl hij de laatste man op de helft van Tottenham Hotspur is. Hij wordt opgejaagd door Hirving Lozano en verspeelt de bal. De Mexicaan snelt richting het doel van Hugo Lloris. Alderweireld knokt zich terug en blokt het schot van Lozano. Via de benen van de Belg vliegt de bal in het doel: 1-0.

Hirving Lozano werkt de bal binnen tegen Tottenham Hotspur: 1-0 (foto: VI Images).

'27 Schot van Heung-Min Son. De Zuid-Koreaan probeert het vanaf de rand van het strafschopgbied. PSV-goalie Jeroen Zoet heeft geen moeite met de inzet van de Spurs-aanvaller.

'25 Kansje voor Luuk de Jong. Vanuit een vrije trap van Hirving Lozano, na weer een overtreding van Moussa Dembele, kopt Luuk de Jong richting het Spurs-doel. De aanvoerder kan de bal niet naar beneden koppen, omdat Davison Sanchez het De Jong moeilijk maakt. De kopbal gaat over het doel.

'20 Gele kaart voor Mousa Dembele. Hirving Lozano gaat weer naar de grond. Voor de Spurs-speler woest kan worden komt de scheidsrechter al aanlopen met de gele kaart in zijn handen. Gaston Pereiro schiet de vrije trap weer direct op doel. Dit keer is het gevaarlijker, maar een doelpunt levert het niet op. Zijn inzet gaat net naast.

'17 Tottenham Hotspur komt steeds dichter bij een openingstreffer. Vanuit een corner, de vierde van de Engelse ploeg, kopt Harry Kane de bal op de kruising.

'15 Jeroen Zoet heeft moeite met een schotje van Harry Kane. De PSV-doelman laat de bal los. Als Angelino de bal weggewerkt heeft, steekt Zoet meteen ter verontschuldiging zijn hand op.

'11 Mousa Dembele, voormalig speler van Willem II en AZ, is woest. Hij krijgt een vrije trap tegen na een overtreding op Hirving Lozano. De Belg is het duidelijk niet eens met de beslissing van de scheids. Hij krijgt een waarschuwing van de arbiter. PSV doet vervolgens niets met de vrije trap, de inzet van Angelino gaat hoog over en ver naast het doel van Tottenham over de achterlijn.

'6 Hirving Lozano gaat onderuit en krijgt een vrije trap. Gaston Pereiro probeert het van grote afstand ineens, maar zijn schot gaat zonder gevaarlijk te zijn naast het doel van goalie Hugo Lloris.

'4 Vanaf de tribunes wordt af en toe gefloten als een voormalig Ajacied in dienst van Tottenham Hotspur aan de bal komt. Het gefluit gaat echter over in gejuich als de PSV-spelers de defensie van Spurs onder druk zetten. Dat doen de Eindhovenaren fel en met succes, al levert het in de eerste minuten nog niet direct kansen op.

'1 PSV heeft afgetrapt.





Verwachting

Van Bommel gaf tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Spurs aan dat hij een attractieve wedstrijd verwacht. "Maar ik reken niet op veel doelpunten." Joost van Erp, PSV-watcher namens Omroep Brabant, durft niet te zeggen of de Eindhovenaren de eerste Champions League-punten gaan pakken. "PSV zit in een ontzettend lastige poule. Tottenham Hotspur is een Engelse topclub. Het gaat heel moeilijk worden om punten te pakken, het is een mooie uitdaging."





Opstellingen

Van Bommel kan in het eigen Philips Stadion geen beroep doen op Steven Bergwijn. De geblesseerde aanvaller ontbreekt in de selectie. Donyell Malen neemt zijn plaats in de basisploeg over. Bij de tegenstander staan een aantal spelers met een verleden in de eredivisie. Toby Alderweireld, Davison Sanchez, Mousa Dembele en Christian Eriksen hebben een basisplaats bij de Engelsen, daarnaast zit doelman Michel Vorm nog op de bank.





LEES OOK: Eric Dier van Tottenham Hotspur kent alleen PSV'er Luuk de Jong