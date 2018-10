Hoe smerig is het mega-drugslab Lage Zwaluwe? Onderzoek van start

LAGE-ZWALUWE - Hoe vervuild is de lucht, de grond en het grondwater rond het drugspand in Lage Zwaluwe? Vandaag onderzoekt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de loods en de directe omgeving van het lab.

“Je ruikt het nu buiten ook, de amfetaminegeur”, vertelt onderzoeker Jordy van der Steen. “Het ruikt een beetje zoetig, als je die lucht eenmaal kent, vergeet je die nooit meer.”

Het drugslab in de loods is enorm smerig. “We trekken pakken en laarzen aan. We beschermen ons, want het is een janboel daarbinnen”, vertelt van der Steen.







Inval

Bij de inval van de politie op tien oktober werd een groot drugslab aangetroffen, dat vermoedelijk was gebruikt voor het produceren van amfetamine. Het drugsafval werd geschat op 30.000 liter.

Binnen was het een enorme chaos waarbij in geen enkel opzicht rekening was gehouden met de veiligheid voor de omgeving. De hele loods was doordrenkt met chemische stoffen. In een ondergrondse kwekerij in een nabijgelegen huis stonden enkele honderden planten.

De zoveelste

Er is nu geen gevaar voor de omgeving denkt Van der Steen: “Het pand is nu afgesloten.” Binnen kan dat zomaar anders zijn, ‘we gaan met gasdetectie naar binnen.’ Al was dit wel een grote vondst, de vondst van een drugslab is niet bijzonder meer. “Het is weer de zoveelste”, reageert Van de Steen gelaten.