Klaas Otto krijgt zes jaar cel en wordt meteen meegenomen door de politie

BREDA - Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De rechter in Breda vindt dat er voldoende bewijs is voor twee ernstige afpersingszaken en jarenlang witwassen. Otto werd ook voor een aantal zaken vrijgesproken. Er was tien jaar cel geëist tegen de voormalige baas van motorclub No Surrender. Otto is meteen na de uitspraak meegenomen door de politie.

De uitspraak was donderdagochtend wat vertraagd omdat de advocaten uitstel vroegen vanwege diverse ontwikkelingen die met Otto te maken zouden hebben. Maar de rechter zag te weinig verband en te weinig argumenten en wees dit verzoek af.

Vrijspraak voor bomaanslag en brandstichting

Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor de brandstichting in Halsteren, in maart 2012. Otto is daarvoor vrijgesproken. In die zaak is al een man veroordeeld en blijft het onbekend wie de andere dader was.

In diezelfde maand werd een bomaanslag gepleegd in de Kastanjelaan in Halsteren. Ook hiervan is Otto vrijgesproken, wegens een gebrek aan bewijs.

Afpersing Poppelse autodealer wel bewezen

Een geruchtmakende beschuldiging tegen Otto ging over de afpersing van de Belgische autohandelaar Joop M. Volgens de rechter rammelde de verklaring van Joop M. op sommige punten, vooral qua tijdsverloop. Maar de rest is wel betrouwbaar, zei de rechter.

Er is genoeg bewijs dat M. is afgetuigd door Otto en dat Otto schuldig is aan 'intimidaties en bedreigingen'. Hij zette een keer een tang op het oor van M. en dreigde motorclubleden op zijn vrouw af te sturen. De aanklacht bestond uit een reeks incidenten. Niet alles is bewezen verklaard.

Slachtoffer Joop M. was uiteindelijk zo wanhopig over de afpersing dat hij Otto beschoot in maart 2015. Otto overleefde dit ternauwernood.

'Otto dreigde oren kinderen af te snijden'

Een ander slachtoffer was Danny van der G., die in Halsteren in auto's handelde. Otto dreigde in 2014 een vinger af te snijden van Danny en tikte met de platte kant tegen zijn gezicht. Hij toonde hem ook foto's van zijn kinderen en dreigde hun oren af te snijden. Danny moest flink betalen om dat te voorkomen.

Otto en medeverdachte Janus de V. mishandelden Danny zo ernstig dat zijn jukbeen brak. Hij kon maandenlang niet werken, maar moest intussen wel betalen aan Otto en in 2015 onder meer een speedboot, een trailer en twee auto's afstaan.

Voor de rechter is er voldoende bewijs voor deze afpersing, bedreiging en zware mishandeling. Het gaat om foto's van de verwondingen, getuigenverklaringen en sms-berichten. Danny claimt 273.000 euro. De rechtbank vindt dat 100.000 euro op zijn plaats is. De rest kan bij de civiele rechter worden aangekaart.

Otto waste ook jarenlang zwart geld wit

Otto had jarenlang een autobedrijf en later ook een zonnestudio, die hij intussen verkocht heeft. Via die bedrijven kon hij misdaadgeld naar de bovenwereld brengen, witwassen dus. Dit gebeurde tussen 2007 en 2016.

In de zonnestudio gebeurden er ongewone dingen. Zo'n 75 procent van de klanten betaalde contant. Normaal konden er dagelijks 130 klanten behandeld worden, maar soms waren er meer dan tweehonderd klanten. Als er 'bekenden' achter de kassa stonden, veranderde het stroomverbruik ineens. Dat wijst volgens de rechter op gesjoemel met de administratie (valsheid in geschrifte) en een 'fictieve omzet'.

In de aanklacht stond dat Otto 1,3 miljoen euro zou hebben witgewassen, maar de rechter vindt dat niet alles bewezen is. "Een enorm hoog bedrag", zei de rechter.

Otto zelf was in de zaal met zijn advocaten. Janus de V. was er niet.

'Grof geweld' en 'sfeer van angst'

De rechter tilt zwaar aan het witwassen. Maar ook aan het 'grof geweld' bij het afpersen. 'Een sfeer van angst' komt uit het dossier naar voren. Niet iedereen wilde praten met de politie, zei de rechter. Dat de verdachte zeer explosief kan reageren, bleek tijdens de zitting, toen een bandje werd afgespeeld. Daarop was te horen hoe Otto vloekend en tierend tekeergaat tegen een slachtoffer.

In eerste instantie kwam de rechtbank op zeven jaar cel uit, vertelde de rechtbankvoorzitter. Maar omdat Otto is neergeschoten (door Joop M.) en te lang in een zwaar gevangenisregime in Vught zat, werd die straf bijgesteld. De media-aandacht speelde geen rol. Otto zocht de pers soms zelf op, is de gedachte.

Hoger beroep

Medeverdachte Janus de V. uit Bergen op Zoom kreeg achttien maanden cel opgelegd. Er was drie jaar tegen hem geëist, maar er werd rekening gehouden met het feit dat zijn rol beperkter was.

Otto kondigde na afloop meteen aan in beroep te gaan tegen zijn straf. Hij zwaaide naar zijn familieleden en werd meegenomen door twee politiemensen.