Jongen (14) opgepakt voor overval op Lidl in Eindhoven De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt voor de overval. (Foto: SQ Vision)

EINDHOVEN - Een 14-jarige jongen uit Geldrop is opgepakt voor de overval op de Lidl aan het Nederlandplein in Eindhoven. Twee daders kwamen woensdagavond de supermarkt binnen en bedreigden het personeel. Agenten zagen de verdachte, die voldeed aan het signalement, later op de Bruggelaan.

De jongen bleek een mes bij zich te hebben. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit voorlopig vast. De tweede overvaller wordt nog gezocht.



Geld gestolen

De twee sloegen rond sluitingstijd toe. Ze gingen er met geld vandoor. Het is niet bekend hoeveel. De politie doet onderzoek. Er worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. Mensen die nog tips hebben, worden opgeroepen zich te melden.