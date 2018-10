'Mijn hart en ziel liggen in dit huis', 13 woningen moeten wijken voor aanleg spoortunnel in Rijen

GILZE EN RIJEN - De gemeente Gilze en Rijen wil dertien huizen slopen om een tunnel aan te leggen bij de spoorwegovergang in Rijen. Bewoners zijn tegen, ze vinden dat de gemeente niet genoeg onderzoek heeft gedaan.

Dat er iets moet gebeuren bij de spoorwegovergang van de Julianastraat met de Stationsstraat is al na vijf minuten duidelijk. Keer op keer gaan de spoorbomen naar beneden en er dendert weer een trein langs de huizen.

"Ieder uur is de overweg twintig minuten dicht", zegt Bart van der Veen. Hij is één van de bewoners van wie het huis op de nominatie staat te worden gesloopt. Vijftien jaar woont hij nu in de Julianalaan. "Een mooie, karakteristieke woning", zegt hij over zijn huis. Maar de trillingen van de trein voel je, ook al is alles goed geïsoleerd, ook als je binnen staat. Je moet het maar willen.

Emotie

Maar geen haar op zijn hoofd denkt aan vertrekken. "Er zit emotie in dit huis. Ik heb mijn bestaan hier opgebouwd, met mijn familie en vrienden. Ik hou van dit huis. Mijn hart en ziel liggen hierin. En niet alleen van mij, maar van heel het gezin."

Van der Veen is zijn huis net aan het verbouwen. Hij werkt niet mee aan een vertrek uit zijn huis. "Waar ik wel aan mee wil werken, is een gedegen onderzoek. Waar we met zijn allen achter kunnen staan. Dan zou ik er vrede mee kunnen hebben dat ik weg moet. Maar niet op deze wijze."

Commissievergadering

Donderdagavond bespreekt de commissie Wonen van de gemeenteraad van Gilze en Rijen de plannen voor de spoortunnel. De bewoners maken gebruik van hun spreekrecht. In aanloop naar de vergadering wil wethouder Rolph Dols niet reageren.