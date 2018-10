Vrijwilligers doen emotionele oproep aan Wim van de Donk om Gedenkplaats Haaren in stand te houden

“In totaal hebben hier 3100 gevangenen gezeten en 1100 gijzelaars.” Vol vuur vertelt Cees van Roessel over de beladen geschiedenis van het inmiddels verpauperde landgoed, dat in oorlogstijd een Duitse gevangenis was. “Ook familie van Wim van de Donk heeft hier gevangen gezeten.”

Onzekerheid en gedonder

Het voortbestaan van het museum is hoogst onzeker omdat heel wat partijen al jaren bakkeleien over de bestemming van het landgoed. De recente vondst van een drugslab op het landgoed bracht nog meer onrust onder de vrijwilligers. De dreiging dat de burgemeester van Haaren het terrein zou afgrendelen na de vondst van het drugslab is voorlopig wel van de baan. De burgemeester neemt pas een besluit als er een afgerond proces-verbaal ligt van de politie.

Cees van Roessel doet een emotioneel beroep op Wim van de Donk: 'Help ons'





'Politiek kijkt de andere kant op'

“Wij zijn bang dat we tussen wal en schip vallen nu er volop gepraat wordt over de toekomst van het gebouw waar we zitten. Iedereen weet dat we er zijn en niemand kijkt naar ons om. We hebben echt het idee dat 'de politiek' de andere kant opkijkt als het gaat over Gedenkplaats Haarendael. Daar maken we ons zorgen over”, zegt Van Roessel. "En dat spelletje wordt al jaren heel goed gespeeld."

In 2015 leken die zorgen voor even weg te zijn toen Van de Donk bij een boekpresentatie over de gevangenis Haarendael aanwezig was. “Hij zei toen dat de Gedenkplaats moet blijven, hier was een zucht van opluchting te horen.”

Nationaal monument

Onderzoeker Hans Suijs, die in het archief onderzoek doet naar een tante die in oorlogstijd gevangen zat op Haarendael, heeft voor de (Brabantse) politiek geen goed woord over. “Wij zijn toch niet zo’n volk als de Polen die Ravensbrück na de oorlog hebben gesloopt om het maar te vergeten. Kamp Vught is een nationaal monument. Ik begrijp niet waarom Haarendael dat niet is.”