De rode loper wordt uitgelegd voor de otter

DEN BOSCH - Hij was ooit een vaste bewoner van Brabant, maar vervolging, vergiftiging en voedseltekort heeft de otter uit onze provincie verdreven. Landelijk wordt het beestje geherintroduceerd en ook in Brabant wordt de rode loper uitgelegd.

De gemeente Den Bosch en Oss steunen het initiatief om het beestje terug naar onze provincie te halen. Vandaag is de kick-off van het project 'Welkom Otter'.

“We zijn bezig met een inventarisatie van knelpunten”, vertelt Frank Zanderink van Natuurorganisatie Ark. Het beestje kan terugkomen in het Brabantse Maasland. “De otters zullen waarschijnlijk vanuit de Gelderse Poort komen, we kijken waar ze gevaar lopen en welke maatregelen moeten nemen om ze te helpen.”

Rode loper

De figuurlijke rode loper wordt uitgelegd om een veilige route te maken tussen natte gebieden. “We hebben het niet over ecoducten, maar over bijvoorbeeld faunatunnels of loopplanken onder bruggen.”

Kruipen en waggelen

“Met de otter willen we niet alleen de otter terug”, vertelt Zanderink. “Door te werken aan verbindingen, komt daarmee ook de bunzing, de waterspitsmuis en alles wat kruipt en waggelt mee. De otter is het boegbeeld van het project.” De hoop is dat de otter over een jaar of vijf terug in Brabant is.