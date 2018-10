Twintig bedrijven zonder stroom in Waalwijk door brand transformatorhuisje: 'Het is behelpen'

WAALWIJK - Aan de Industrieweg in Waalwijk brak vrijdagochtend brand uit in een transformatorhuisje. Twintig bedrijven zitten daardoor tijdelijk zonder stroom. Volgens een woordvoerder van Enexis gaat het om grote en kleinere bedrijven. Het duurt waarschijnlijk nog enkele uren voordat de gedupeerde bedrijven weer stroom hebben.

De brandweer had de brand aan het eind van de ochtend onder controle. Medewerkers van de netwerkbeheerder proberen de storing te verhelpen. "Vermoedelijk is er pas in de loop van de middag weer stroom”, aldus een woordvoerder. De oorzaak van de brand is onbekend.

Een van de gedupeerden is aannemingsbedrijf De Bont. "Met hulp van een noodaggregaat zijn we telefonisch nog bereikbaar. Ook onze servers liggen eruit. Op kantoor en de werkplaats kan er nauwelijks worden gewerkt. Ook onze uitvoerders op locatie kunnen geen contact met het systeem maken. Het is behelpen", zegt Frans de Bont.