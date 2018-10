Deel dit artikel:













Kiki Bertens plaatst zich voor halve finale WTA Finals: Naomi Osaka moet geblesseerd opgeven Kiki Bertens reikt in Singapore tot de halve finale (foto: VI Images).

SINGAPORE - Kiki Bertens heeft de halve finale bereikt van de WTA Finals in Singapore. De Bredase had aan een overwinning op de Japanse Naomi Osaka genoeg om door te gaan. Dat lukte, maar wellicht niet op de manier waarop ze had gehoopt. Osaka, moest namelijk al na de eerste set geblesseerd afhaken. Bertens had die set net gewonnen.

Geschreven door Job Willemse

Een bijkomend voordeel voor Bertens is dat ze nu maar één set op de baan heeft hoeven staan. Tijdens de WTA Finals volgen de wedstrijden elkaar in rap tempo op. Iedere minuut die je niet op de baan hoeft te staan, scheelt. Bertens gaf aan het begin van deze week al aan dat ze enigszins vermoeid is en dat ze 'elk halfuurtje extra slaap' mee zal pakken tijdens deze week. Tekst gaat verder onder de tweet. Fantastisch jaar

Bertens presteert heel dit jaar al ver boven verwachting, met meerdere toernooioverwinningen. Ze plaatste zich zo voor de WTA Finals, waaraan de beste acht tennissters van dit jaar mogen meedoen. Bertens profiteerde van het feit dat Simone Halep - de nummer één van de wereld - geblesseerd moest afhaken. Zij heeft een hernia. In haar eerste wedstrijd tijdens de WTA Finals verraste Bertens vriend en vijand door de als eerste geplaatste Angelique Kerber te verslaan. Bertens is op dit moment de nummer negen van de WTA-ranglijst en tijdens de WTA Finals zijn nog meer punten voor de wereldranglijst te verdienen. Wie Bertens treft in de halve finale is nog niet bekend. Dat hangt af van de andere wedstrijd in de groep van Bertens. Als Bertens als eerste in haar poule eindigt, treft ze Karolína Plísková, de nummer twee uit de andere groep. Bij een tweede plaats neemt ze het op tegen groepswinnaar Elina Svitolina. De halve finales staan voor zaterdag op het programma.