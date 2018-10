Deel dit artikel:













Is reuzendoder Kiki Bertens op weg naar de WK-titel? [ZEVEN FEITJES] Kiki Bertens, de nieuwe nummer 10 op de wereldranglijst. (Foto: VI Images)

SINGAPORE - Kiki Bertens uit Breda is nog twee overwinningen verwijderd van de (officieuze) wereldtitel tennis. Haar toch al fantastische tennisjaar krijgt deze week een succesvol vervolg op de WTA-finals in Singapore, met een plaats in de halve finale. Zeven feitjes over de opmars van Kiki.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Haar ranking. Kiki stond in 2008 op plek 964 van de wereldranglijst, vier jaar later speelde ze zich de top 100 in. Begin dit jaar was ze de nummer 31, nu is ze de nummer negen.



Lees verder onder de Instagram-post:

Geld. De Bredase speelt om de serieuze knikkers in Singapore. Ze heeft met het bereiken van de halve finale al ongeveer 430.000 euro binnen geslagen, in vijf dagen. Een dagsalaris van 86.000 euro, wij tekenen ervoor.





Grashappen. Kiki en gras, het was geen combinatie. Tot dit jaar: uit het niets haalde ze de kwartfinale op Wimbledon.



Lees verder na de tweet:

Reuzendoder. Bertens won dit jaar al twaalf keer van een speelster uit de top tien. Niemand minder dan Serena Williams lukte het ook twaalf keer. Alleen Caroline Wozniacki deed het beter: zij versloeg veertien keer een top tien-speelster, in 2017. Als Kiki dus de komende twee partijen wint, staat ze gelijk met haar.





Nummer 1. De nummer 1 van de wereld Simona Halep speelde dit jaar één keer tegen Bertens. Bertens won de finale in Cincinatti van de Roemeense.





De nummer 1 van de wereld Simona Halep speelde dit jaar één keer tegen Bertens. Bertens won de finale in Cincinatti van de Roemeense. Grand Slams. Het beste resultaat van Bertens op de Grand Slam-toernooien (de grote vier toernooien) is een halve finale. In 2016 haalde ze halve finale op het gravel van Roland Garros in Parijs . Ze verloor van Serena Williams.



Bekijk de video en lees daarna verder:





En nu? Bertens speelt in de halve finale van de WTA-finals tegen Svitolina of Pliskova. Van beide speelsters won Bertens dit jaar op hardcourt, de ondergrond waar de tennissters nu op spelen in Singapore. Tegen Svitolina speelde ze verder niet dit jaar. Tegen Pliskova speelde ze drie keer in 2018. Ze won twee keer.