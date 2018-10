Julia (8) komt thuis na haar laatste chemokuur en de hele straat viert feest

Met een grote limousine werd ze vanuit het ziekenhuis naar huis gebracht. De hele buurt stond klaar. “Julia! Julia!", schreeuwden tientallen buurtbewoners in koor. Ze hadden flink uitgepakt om haar te verrassen: drie springkussens, straatartiesten en heel veel snoep.

‘Heel lief’

“Ik vind het heel lief dat ze dit doen!”, vertelt Julia glunderend als ze uit de limousine stapt. “Is dit allemaal voor mij?” Toch voelt ze zich ook een beetje schuldig. “Ik schaam me. Ik heb al zoveel cadeautjes gehad omdat ik kanker had."

Op 31 oktober 2016 werd bij Julia acute leukemie vastgesteld. Van de ene op de andere dag was ze doodziek. Vooral in het eerste jaar van haar ziekte ging het slecht. “Ze kon niet eten, drinken of lopen. Julia kon alleen maar slapen of spugen. Dat was een heel zware tijd”, weet haar moeder Daniëlla.

Bekijk de video en lees verder.



‘Bang’

De afgelopen twee jaar onderging ze honderden medische handelingen. Nu gaat het weer beter met haar. Ze is ‘schoon’ verklaard. Pas als ze vijf jaar schoon is, dan mag ze zichzelf genezen noemen. Toch is ze nog altijd bang dat de ziekte terugkeert. “Ik vind het heel spannend. Ik ben best wel bang dat het terugkomt.”

Daar hoeft ze gelukkig nu niet aan te denken. “Nu kan ik lekker spelen en laat opblijven.” Ook haar moeder gaat de verrassing niet meer vergeten. “De geboorte van mijn kinderen was de mooiste dag van mijn leven. Toch hoort deze dag daar ook bij.”