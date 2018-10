Deel dit artikel:













Gewapende overval op Op=Op Voordeelshop in Eindhoven, twee daders gevlucht De voordeelshop Op=Op. Foto: Sem van Rijssel

EINDHOVEN - In Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op de Op=Op Voordeelshop. Het zou gaan om twee daders.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De overval vond plaats rond sluitingstijd van de winkels. De daders zouden volgens de eerste berichten van de politie het personeel hebben bedreigd met een mes. Daarna vluchtte het tweetal. Het is niet duidelijk wat ze hebben buitgemaakt. Er raakte niemand gewond tijdens de overval. Volgens de toegesnelde agenten waren de medewerkers van de discountdrogisterij erg geschrokken van de overval. De politie waarschuwde het publiek via Burgernet om geen actie te ondernemen om de overvallers te achtervolgen of te pakken. De forensische recherche is begonnen met een buurt- en sporenonderzoek. Signalement

Volgens het signalement dat getuigen gaven, zou het gaan om twee daders die op een blauwe scooter op de vlucht sloegen. Volgens omstanders droeg een van de overvallers een trainingspak met gele en rode lijnen. De andere dader werd omschreven als een getinte jongen van 15 tot 16 jaar. Hij droeg een groene pet, een zwarte broek en een zwarte jas. Getuigen die meer informatie hebben, worden verzocht zich te melden bij de politie.