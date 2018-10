Deel dit artikel:













Doorrijder meldt zich alsnog op politiebureau na dodelijke aanrijding in Eindhoven Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties.

EINDHOVEN - De bestuurder van de Witte Renault die vrijdagavond betrokken was bij een aanrijding op de Leenderweg in Eindhoven, is gevonden. Hij meldde zich later op de avond op het politiebureau. Hij wordt verhoord.

Geschreven door Malini Witlox

De politie zocht hem omdat rond tien uur 's avonds vlakbij de rotonde bij het Floraplein een voetganger werd aangereden. Die kwam ter plekke om. De autobestuurder reed echter door, hoewel de voorkant van zijn auto flink in elkaar zat. Er werd een Burgernetmelding verstuurd. Waarom de man niet meteen stopte is nog niet duidelijk. Ook kan de politie niets vertellen over zijn identiteit. Roemeen

Het ongeluk gebeurde vlak voor de rotonde, op de verbinding tussen het Floraplein en knooppunt Leenderheide waar de A67 en A2 samenkomen. Op het weggedeelte waar de aanrijding plaatsvond, mogen geen voetgangers lopen. De auto zou vanaf de snelweg in de richting van de stad gereden zijn. Volgens de agenten ter plekke is het slachtoffer een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Ze vermoedden dat hij zijn vrachtwagen ongeveer 150 meter verderop bij een pechvak naast de weg had geparkeerd. LEES OOK: Automobilist rijdt door na dodelijk ongeval met voetganger in Eindhoven Tas met ondergoed en toiletspullen

De politie heeft gesproken met een tweede vrachtwagenchauffeur die daar ook zijn truck had neergezet. Hij vertelde dat het slachtoffer waarschijnlijk op weg was naar een hotel in het centrum. Volgens de politie had de voetganger een tas met ondergoed en toiletspullen bij zich. De inhoud werd verspreid langs de berm teruggevonden.