Automobilist rijdt door na dodelijk ongeval met voetganger in Eindhoven

EINDHOVEN - Een automobilist is vrijdagavond doorgereden na een fatale aanrijding met een voetganger op de Leenderweg in Eindhoven. Het ongeval gebeurde rond tien uur vlakbij het Floraplein. De politie is op zoek naar een kleine witte personenauto (Renault) die forse schade aan de rechtervoorzijde en zijkant heeft.

Het ongeluk gebeurde vlak voor de rotonde, op de verbinding tussen het Floraplein en knooppunt Leenderheide waar de A67 en A2 samenkomen. Op het weggedeelte waar de aanrijding plaatsvond, mogen geen voetgangers lopen. De auto zou vanaf de snelweg in de richting van de stad gereden zijn.

Trucker

De traumahelikopter werd nog opgeroepen, maar kon niets meer voor de voetganger betekenen. Volgens de agenten ter plekke is het slachtoffer een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Ze vermoedden dat hij zijn vrachtwagen ongeveer 150 meter verderop bij een pechvak naast de weg had geparkeerd.

De politie heeft gesproken met een tweede vrachtwagenchauffeur die daar ook zijn truck had neergezet. Hij vertelde dat het slachtoffer waarschijnlijk op weg was naar een hotel in het centrum. Volgens de politie had de voetganger een tas met ondergoed en toiletspullen bij zich. De inhoud werd verspreid langs de berm teruggevonden.

Lees verder onder deze tweet





Volgens omwonenden lopen er vaker truckers langs de weg, op weg naar een winkel bij het benzinestation of naar een hotel.

Zoektocht

De politie zoekt naar de dader, er is een melding via Burgernet uitgegaan. Aanvankelijk meldde de politie dat het om een gele auto ging. Die melding werd snel daarna vervangen door de oproep om uit te kijken naar een witte personenwagen. De politie kon geen verdere informatie geven. De weg richting Eindhoven is nog dicht voor onderzoek.