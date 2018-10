Deel dit artikel:













Niet automatisch straf voor doorrijden na dodelijk ongeluk: 'Begrip voor schrik' De politie op de plaats van de aanrijding. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - De automobilist die vrijdagavond betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Eindhoven en daarna doorreed, wordt niet voor dit doorrijden vervolgd. Dit omdat hij zich korte tijd later alsnog meldde bij de politie.

Geschreven door Peter de Bekker

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond tien uur. Rond middernacht maakte de politie bekend dat de verdachte zich alsnog had gemeld. Begrip

"De wetgever heeft er begrip voor dat mensen bij een ongeluk zo kunnen schrikken, dat ze doorrijden", liet de politie eerder al weten na soortgelijke ongelukken. Als iemand zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie om zich bekend te maken, vervalt de strafbaarheid van het doorrijden. "In dit geval is daar inderdaad sprake van", beaamt een woordvoerster van de politie. Iemand kan dan nog wel veroordeeld worden voor het veroorzaken van het ongeluk. Roekeloos rijden en rijden onder invloed geldt hierbij als strafverzwarend. Verplicht te helpen

In principe ben je verplicht na een aanrijding iemand te helpen als die in een hulpeloze toestand verkeert. Het is dan niet relevant of je wel of niet schuld hebt aan het ongeluk. "Als je erbij bent betrokken, moet je blijven."