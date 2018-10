Vluchtelingen die bivakkeerden in bos bij de A67, komen uit Irak en zijn op weg naar Engeland

BLADEL - De 38 vluchtelingen die vrijdag werden ontdekt in een vluchtelingenkampje langs de A67 bij Bladel komen uit Irak. De groep had al een reis door meerdere Europese landen achter de rug en is op weg naar Engeland. Dat maakte de politie zaterdag bekend.

Het gaat om 30 volwassenen en acht kinderen. Een van de kinderen heeft een beperking. De leeftijden van de vluchtelingen zijn niet bekendgemaakt.

In het azc in Budel is de identiteit van de vluchtelingen vastgesteld. Volgens de politie hebben ze geen asiel aangevraagd in Nederland. De vluchtelingen hebben zaterdagochtend het asielzoekerscentrum vrijwillig verlaten. Waar ze nu zijn is niet bekend.

Het vluchtelingenkampje in de bossen bij Bladel bestond uit zes tenten. Vermoedelijk bivakkeerden de vluchtelingen al langere tijd in het gebied. Agenten ontruimden rond het middaguur het kampje en bracht de vluchtelingen met een bus naar het azc in Budel.