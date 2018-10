Wanneer is een ziekenhuis een zorgenkindje en hoe ga je met zorgenkindjes om?

BOXMEER - Volgens een recent rapport van accountantsorganisatie BDO hoort Maasziekenhuis Pantein in Beugen (Boxmeer) bij de tien slechtst presterende ziekenhuizen van Nederland als het gaat om de financiën. Een zorgenkindje dus, zou je denken. Zorgverzekeraar CZ, een van de drie grootste verzekeraars van Nederland, vindt van niet.

BDO heeft de financiële situatie van de Nederlandse ziekenhuizen onderzocht en komt in het benchmarkrapport tot de conclusie dat het Maasziekenhuis Pantein in Beugen het in 2017 op financieel vlak niet goed heeft gedaan. En daarom niet meer dan een schamele vier als rapportcijfer verdient. Dit is weliswaar twee punten hoger dan in 2016, maar nog steeds een dikke onvoldoende. Toch blijken cijfers soms harder te zijn dan de realiteit. Als we woordvoerder Arjen Zwaan van zorgverzekeraar CZ tenminste mogen geloven.

Geen alarmbellen

"Dit zijn inderdaad geen hoge cijfers, maar nee, er gaan geen alarmbellen rinkelen als we die horen. Er is bij Pantein dan ook absoluut geen sprake van een acute situatie of ontwikkelingen zoals bij Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam of de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord. De benchmark van het BDO gaat over een aantal aspecten, lang niet alles komt aan bod. En is sowieso niet onze enige thermometer."

Want die thermometer heeft CZ zelf ook, aldus Zwaan: "Wij staan dagelijks in contact met het ziekenhuis, doen zelf ook onderzoek en hebben continu een vinger aan de pols. Wij maken ons geen zorgen over de rapportcijfers van BDO omdat er tal van andere zaken meespelen. Zoals bijvoorbeeld de plek van een ziekenhuis en de manier waarop er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld huisartsen en andere ziekenhuizen."

Niet van de ene op de andere dag

Geen zwaard van Damocles dus boven het Maasziekenhuis in Beugen. Of CZ het verantwoord vindt wat er in Amsterdam is gebeurd? "Misschien dat je in zo'n situatie probeert tijd te kopen. En dan blijkt die tijd in een keer op te zijn. Maar het is natuurlijk duidelijk dat je niet van ene op de andere dag in zo'n financiële crisis terechtkomt."

Het BDO zelf over hun bevindingen en rapportcijfers: "De BDO-Benchmark Ziekenhuizen biedt geen absolute waarheid omdat niet alle aspecten onderzocht zijn. Maar de 'financiële stresstest' geeft wel inzicht in de financiële ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap en daarmee cijfermatig houvast in de discussies over duurzame veranderingen in de zorg."

