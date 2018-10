Overvallers slaan weer toe bij winkel Nederlandplein, Jumbo overvallen

EINDHOVEN - Overvallers hebben opnieuw toegeslagen bij het winkelcentrum aan het Nederlandplein in Eindhoven. Zaterdagavond rond half tien werd de Jumbo overvallen door een man met een mes. Hij bedreigde het personeel met een mes en ging er met een onbekende buit vandoor.

De winkel was al dicht, niemand raakte gewond. Het geschrokken personeel is opgevangen dor de politie. Een deel van de werknemers wordt door familie opgehaald.

Er is een Burgernetmelding uitgestuurd. De politie zoekt een blanke man, die 1.85 meter lang is. Hij droeg een blauwe jas met capuchon en had een sjaal voor zich gezicht.

Eerder in de week werd de Lidl in hetzelfde winkelcentrum overvallen. De dieven sloegen toen ook rond sluitingstijd toe. Een 14-jarige jongen werd voor deze overval opgepakt.

En in mei drongen overvallers de Kruidvat bij hetzelfde winkelcentrum binnen. Het ging toen om drie minderjarige jongens. De Kruidvat was al eerder overvallen. Dat geldt trouwens ook voor de Jumbo, waar het nu weer raak is. In juli 2017 beroofden mannen op een scooter die supermarkt ook al.