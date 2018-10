Matchwinner Denzel Dumfries: 'Ik ben uitgescholden door mijn beste vriend, hij is voor Ajax'

GRONINGEN - Met de tiende zege op rij in dit voetbalseizoen - en de derde overwinning in de slotfase van een wedstrijd - stapten de PSV'ers zaterdagavond met een gelukzalig gevoel in de bus terug naar Eindhoven. Toch heerste er ook ontevredenheid bij de PSV'ers, die tegen FC Groningen vooral een zwakke eerste helft afwerkten.

"Het ging moeizaam vandaag", moest verdediger Nick Viergever toegeven na de benauwde 1-2 zege bij FC Groningen. "We kwamen scherpte tekort, we kwamen er niet doorheen. Het is dan wel lekker dat onze eerste echte goede aanval meteen een goal opleverde, vlak voor rust. In de rust hebben we elkaar opgepept, maar het voetbal werd er niet echt beter van."

Geloof houden

Volgens Viergever is het geen toeval dat PSV voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd in de slotfase besliste. "Fysiek zijn we in orde, dat zie je ook vandaag weer. We bléven gaan en het geloof houden in een overwinning. We hebben kwaliteiten om uiteindelijk nog laat toe te slaan. Dat is goed voor het teamgevoel. Het ging vandaag maar om één ding: winnen. Tien wedstrijden, dertig punten. Dit geeft een heerlijk gevoel."





Ook matchwinnaar Denzel Dumfries, die ook verantwoordelijk was voor de assist bij de gelijkmaker van Donyell Malen, sprak van een zwak PSV. "We wisten van tevoren dat het zwaar zou worden. Groningen móest en klapte er vanaf het begin meteen op. Wij begonnen niet goed, kwamen steeds stappen te laat."

Pissig

Dumfries reageerde fel tijdens de feestvreugde na de gelijkmaker van Malen, op slag van rust. Hij schreeuwde het uit en leek eerder boos dan blij na de 1-1. "Ik was behoorlijk pissig ja", vertelde de rechtsback na afloop. "Waarom? Omdat het niet liep. Bovendien was ik opgelucht dat ik eindelijk dit seizoen een assist kon geven. Dit was pas mijn eerste van dit seizoen."

Loopactie

Dumfries bezorgde PSV in de 86ste minuut uiteindelijk ook de zege, na een fraaie individuele loopactie die hij begon op de eigen helft. "Ik lanceerde mezelf, dan ben je aardig op snelheid. Ik twijfelde niet tussen een voorzet of een schot: ik zag dat de centrale verdediger van Groningen van me afliep, dus toen besluit ik het zelf te doen. Gewoon binnenschieten."





Balende Ajacieden

Dumfries kan nu net als zijn ploeggenoten zondagmiddag rustig vanaf de bank toekijken hoe concurrenten Ajax en Feyenoord elkaar punten proberen af te snoepen. Na de zege op Groningen heeft PSV acht punten voorsprong op Ajax en tien op Feyenoord. "Mijn beste vriend is voor Ajax", vertelde Dumfries. "Hij heeft me net via de app al uitgescholden."