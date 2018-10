Dutch Design Week trekt meer dan 350.000 bezoekers

EINDHOVEN - Zo’n 355.000 mensen uit binnen- en buitenland bezochten afgelopen anderhalve week de Dutch Design Week in Eindhoven. Dat zijn zo’n twintigduizend bezoekers meer dan vorig jaar. De organisatie noemt de editie van 2018 ‘een ongelooflijk succes’.

De Dutch Design Week is het grootste designevenement van Noord-Europa en vindt elk jaar in oktober plaats. De Dutch Design Week werd dit jaar voor de zeventiende keer gehouden.

Op 120 locaties vonden er bijna 500 tentoonstellingen plaats. Ruim 2600 ontwerpers deden mee aan het evenement. Het thema van dit jaar was ‘If not us, then who?’.