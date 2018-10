Brabantse basketballer zoende Meghan Markle, en nu is hij wereldnieuws

SYDNEY - Soms heb je maar één kans, en die moet je dan grijpen. Dat moet rolstoelbasketballer Jelle van der Steen uit Deurne gedacht hebben toen hij een medaille kreeg uitgereikt van Meghan Markle tijdens de Invictus Games in Australië. De aanvoerder van het basketbalteam besloot alle protocollen rond het Britse koningshuis te negeren en trok de gravin van Sussex naar zich toe voor een kus op haar wang.

De echtgenote van prins Harry gaf lachend toe en boog naar voren om de zoen te ontvangen. Die kus werd op de gevoelige plaat vastgelegd en gaat nu de wereld over. Want: een kus geven aan een lid van het koninklijk huis gaat tegen alle regels in.

Zo schreef het Amerikaanse tijdschrift People al over de kus, publiceerde het Australische News.com erover en natuurlijk kreeg het moment alom aandacht in de Britse pers.









Ook bij Jelle zelf is de grote aandacht voor het moment niet ontgaan, maar hij blijft nuchter. Op zijn Facebookpagina schrijft hij simpelweg: 'Oeps ;-)' bij een video over de kus.





Gouden en zilveren medaille

De vierde editie van de Invictus Games werd zaterdag afgesloten in Sydney. De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens hun dienst gewond raakten. Dit jaar deden vijfhonderd militairen mee, waaronder 23 Nederlanders. Jelle van der Steen won een gouden en zilveren medaille. In 2020 zijn de Invictus Games in Den Haag.