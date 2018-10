Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jelle over de zoen met Meghan Markle: 'Ik vroeg het netjes en ze ging akkoord' Jelle van der Steen twijfelde geen moment en gaf Meghan Markle een kus. (Foto: Ministerie van Defensie)

SYDNEY - Jelle van der Steen uit Deurne is opeens wereldnieuws. Tijdens de Invictus Games in Australië zoende hij de echtgenote van prins Harry, en de beelden van die actie gingen de wereld over. Inmiddels is Jelle weer onderweg naar Nederland en kijkt hij terug op een bizarre ervaring: 'Dit was niet de bedoeling.'

Geschreven door Wim Heesterbeek

Het gebeurde toen hij een medaille kreeg uitgereikt van Meghan Markle. De aanvoerder van het basketbalteam besloot alle protocollen te negeren en trok de gravin van Sussex naar zich toe voor een kus op haar wang. Met succes! LEES OOK: Brabantse basketballer zoende Meghan Markle, en nu is hij wereldnieuws Over het feit dat hij met zijn actie plots wereldnieuws is geworden reageert Jelle tegen Omroep Brabant verbaasd: "Ja, what te fuck! Dat was niet de bedoeling" laat hij weten. Netjes gevraagd

Uiteraard ging Van der Steen niet zomaar tot zijn actie over. "Ik vroeg het netjes, en ze ging akkoord!" De beelden blijven mooi om te zien: Bijna gevallen

Volgens Jelle behoedde hij Markle voor een val: "Ze leunde naar voren, ik hield haar tegen anders was ze gevallen" vertelt hij.