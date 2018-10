Deel dit artikel:













Het stemmen is begonnen! Eefke (23) in de race voor VN-jongerenvertegenwoordiger Eefke hoopt dat ze met haar ideeën de wereld een stukje gezonder kan maken. ( Foto: Eefke van de Wouw)

TILBURG - De digitale stembus is geopend, het is aan de Brabantse jeugd om Eefke van de Wouw uit Tilburg tot VN-jongerenvertegenwoordiger te stemmen. De campagne is begonnen vertelt Eefke: “Dit is echt de finaleronde, we zijn nog met z’n tweeën over.”

Geschreven door Rob van Kaathoven

Een week lang kan er gestemd worden door jeugd tot 29 jaar. Als Eefke het wordt, dan vertegenwoordigt ze de Nederlandse jongeren op belangrijke momenten: “Zoals de klimaattop in november, ik ben dan de stem van de Nederlandse jongeren op dat moment.”

In oplossingen denken

“Ik denk dat het belangrijk is dat we heel goed weten dat onze generatie oud gaat worden met het klimaatvraagstuk”, vertelt Eefke. "Maar we kunnen samen onderdeel zijn van de oplossing, want oplossingen zijn er echt! We moeten een kaars aansteken in plaats van het donker vervloeken." Er kan gestemd worden via de site van de jongerenvertegenwoordigers. Vijf november sluiten de stembussen en die avond, in de nacht van de VN wordt de winnaar bekend gemaakt,