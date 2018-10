Deel dit artikel:













Vrouw overleden na aanrijding in Eindhoven De vrouw die zondagavond in Eindhoven werd geschept door een auto is overleden aan haar verwondingen. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - De 52-jarige vrouw die zondagmiddag in Eindhoven werd aangereden door een auto, is maandagochtend in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Geschreven door Edwin Vossen

De vrouw zat op de fiets toen zij een oversteekplaats aan de Marathonloop in Eindhoven overstak. Volgens de politie verleende zij geen voorrang aan een auto. Ze werd geschept door de wagen en belandde via de voorruit een stuk verder op de weg. Twee ambulances werden zondagmiddag opgeroepen bij het ongeluk. Een traumahelikopter landde op het hockeyveld, in de buurt van de Marathonloop. Zwaargewond werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Fietsster ernstig gewond na aanrijding in Eindhoven Verkeersanalyse

Maandagochtend bleek dat haar verwondingen dusdanig ernstig waren. De 52-jarige vrouw is overleden aan haar verwondingen. Specialisten zijn momenteel bezig met een analyse van het verkeersongeluk. Uit de analyse moet blijken of de bestuurder van de auto wordt vervolgd.