Fietser (77) overleden bij omzagen boom in Hilvarenbeek

Het ongeluk gebeurde rond half twee op de Hakvoortseweg, net buiten de bebouwde kom van Hilvarenbeek. De weg was tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd in beide richtingen geregeld door verkeersregelaars. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen waarom het dan toch fout is gegaan. Volgens het Brabants Dagblad is het slachtoffer een 77-jarige man uit Biest-Houtakker.









Reanimatie

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Foto: Toby de Kort/De Kort Media









Foto: Daan Vries