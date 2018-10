Maanden cel geëist tegen PSV-fans voor afsteken van rookbommen

De hoofdverdachte hoorde maandag hoe de officier van justitie twaalf maanden gevangenisstraf tegen hem eiste, waarvan zes maanden onvoorwaardelijk. Zijn ‘rechterhand’ hoorde acht maanden celstraf tegen zich eisen, waarvan vier voorwaardelijk.





De officier van justitie nam het de mannen erg kwalijk dat ze met hun rookbommenactie voor veel overlast, paniek en schade hebben gezorgd. Zij gaf aan dat het vanwege de drukte in het stadion nog veel erger had kunnen aflopen.

LEES OOK: Rookbom in supportersvak PSV: vijftien gewonden, club woedend [FOTO'S]

Tientallen mensen naar EHBO

Op videobeelden was te zien hoe hoofdverdachte Tom H. uit Nuenen, voor aanvang van de wedstrijd vijftien rookpotten in de dames-wc verstopte. Tijdens de rust van de wedstrijd werden de rookbommen opgehaald en in de tweede helft afgestoken.

Tientallen mensen moesten zich laten behandelen bij de EHBO. De dag na de wedstrijd kreeg PSV zo’n 250 reacties van toeschouwers die last hadden van adem- en oogklachten.









LEES OOK: Rookpotten in Philips Stadion, camerabeelden leiden tot arrestaties van zes mannen

240 uur werkstraf

Naast de gevangenisstraffen voor de twee hoofdverdachten kregen twee andere verdachten die betrokken waren bij het afsteken van de rookpotten een strafeis van 240 uur werkstraf te horen.

Vier anderen mannen moeten nog voor de rechter verschijnen. De acht verdachten hebben allemaal een stadionverbod gekregen voor vijf jaar.