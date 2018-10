Vernieuwde N279 tussen Veghel en Asten stapje dichterbij en dit gaat er veranderen [KAARTJE]

VEGHEL - De Provincie wil de N279 tussen Veghel en Asten flink gaan aanpakken. De uitgebreide plannen zijn maandag gepresenteerd aan Provinciale Staten. Over twee jaar moeten de werkzaamheden starten.

Vooral bij rotondes en kruispunten op de weg ontstaan steeds vaker files. Dit zorgt volgens de provincie voor onveilige situaties. Daarom komen er op verschillende punten viaducten om het verkeer beter door te laten rijden. Bovendien wordt de weg stiller, door speciaal asfalt.



In Veghel is het al zo druk dat de weg aan beide kanten verbreed wordt met een extra rijstrook. Nu ligt daar nog maar één strook aan beide kanten. De rest van de weg wordt nog niet verbreed. Wel wordt bij de aanleg van nieuwe viaducten rekening gehouden met een mogelijke extra strook in de toekomst.



Slecht nieuws voor Bakel

De weg wordt omgeleid bij Helmond. Dat betekent dat de wijk Dierdonk ontlast wordt. Dat is dan wel weer slecht nieuws voor Bakel: daar komt een extra weg in de buurt. "Dit was de lastigste keuze die we moesten maken", vertelt gedeputeerde Christophe van der Maat. "Met de groep omwonenden van de nieuwe omleiding maken we daarom een plan om de weg zo aan te leggen dat zij de weg zo min mogelijk horen en zien.”

Eind dit jaar wordt een definitief besluit genomen over de weg. De vernieuwde N279 moet dan 2022 helemaal klaar zijn.

Klik hier om de interactieve kaart in volledig scherm te bekijken, of kijk hieronder.