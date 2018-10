Ad ruimde tentenkamp in de bossen rond Bladel op: 'Echt vreselijk wat hier gebeurd is'

De plek vinden is al een hele tocht maar Ad weet de weg goed. Diep in de bossen is de plek waar de 38 vluchtelingen weken verbleven. "Hier stonden die tenten", legt hij uit, terwijl hij naar een open plek wijst. Wie zijn mond houdt op deze plek hoort de auto's over de A67 razen. Zo dicht bij de snelweg hadden de illegalen hun kamp opgebouwd.

LEES OOK: Burgemeester Bladel voelt zich machteloos: 'Vluchtelingen kiezen bewust voor illegaliteit'

Plastic flessen en pizzadozen

"Het was een flinke rommel die we hier vanochtend aantroffen", vertelt Ad. "Plastic flessen, eieren, pizzadozen, kleine gasflesjes, en dat was nog niet alles."

Het was een flinke klus, want Ad en zijn collega begonnen de dag om half negen en waren rond twee uur maandagmiddag klaar. "We dachten dat we maar een paar uur bezig zouden zijn, maar onze baas had al gezegd dat we met een hele dag rekening moesten houden."



'Ik hoop dit nooit meer mee te maken'

Na de werkzaamheden van Ad en zijn collega's is de plek zo goed als schoon. Hier en daar ligt nog een klein beetje rommel. Denk hierbij aan een babydoekje, wat sigarettenpeuken en nog een gebruikte luier. "Er is hier veel gebeurd", vertelt Ad terwijl hij nog eens om zich heen kijkt. "Vreselijk. Echt vreselijk wat hier gebeurd is. Ook met die kinderen. Ik hoop dit nooit meer mee te maken."