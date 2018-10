Burgemeester Bladel voelt zich machteloos: 'Vluchtelingen kiezen bewust voor illegaliteit'

BLADEL - Waarnemend burgemeester Peter Maas van Bladel voelt zich machteloos nu 38 illegalen er bewust voor hebben gekozen om geen asiel aan te vragen. "Ze kiezen op deze manier voor illegaliteit." Hij wil samen met andere gemeenten optrekken in de hoop dat Den Haag maatregelen neemt.

De burgemeester reageert op het nieuws van afgelopen vrijdag. Langs de A67 bij Bladel vond de politie een tentenkampje met 38 illegalen. Het ging om 30 volwassenen en acht kinderen.

'Machteloos'

De groep is vervolgens naar het asielzoekerscentrum in Budel gebracht. Maar zij kozen er bewust voor om geen asiel aan te vragen, maar te vertrekken. Wettelijk gezien is er dan geen mogelijkheid om ze vast te zetten. "Dan voel ik me machteloos. Je haalt ze uit de illegaliteit en biedt ze bed en brood. Vervolgens mogen zij er zelf voor kiezen om dat af te slaan", vertelt Maas. "Eigenlijk kiezen ze dan weer voor illegaliteit. Dan zijn ze compleet uit het zicht."

De burgemeester denkt dat deze groep vroeg of laat weer opduikt in de omgeving. Maas hoopt dat de regering aanvullende maatregelen neemt. "Ik kan dit niet meer langer uitleggen aan mijn burgers." Hij vindt het belangrijk dat gemeenten hier samen in optrekken. "Hoe vaker je het zegt, hoe beter het gehoord zal worden in Den Haag."

Het kamp in de bossen bij Bladel bestond uit zes tenten. Vermoedelijk bivakkeerden de vluchtelingen al langere tijd in het gebied. Het kamp is inmiddels door de politie ontruimd.