Stemmen met je afval: provincie stelt vragen met de Bepaalbak De Bepaalbak. (foto: Stijn Steenbakkers)

EINDHOVEN - Een wel heel bijzonder 'referendum' in Eindhoven. De provincie laat mensen kiezen met de zogenaamde Bepaalbak. Door je afval in de linker of rechter prullenbak te doen, stem je voor of tegen een stelling.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

"Het is een nieuwe manier om mensen bij thema's van de provincie te betrekken", vertelt de 25-jarige Daan Wubben uit Eindhoven, één van de twee ontwerpers. "Zo wordt stemmen veel toegankelijker."



Discussies

In de prullenbakken zitten sensoren, die de tussenstand live weergeven op een website. De bakken leveren volgens Wubben 'toffe discussies' op. "Stelletjes gingen voor de bakken discussiëren. Soms gingen mensen zelfs bladeren in de bak gooien om te stemmen, omdat ze geen afval bij zich hadden", lacht de ontwerper.



Het project was onderdeel van de Dutch Design Week. In totaal stonden er zes prullenbakken, die negen dagen lang iedere dag een andere stelling kregen. De laatste prullenbak staat de komende maand nog midden in het centrum van Eindhoven, op het NRE-terrein aan de Gasfabriek. De vraag is daar: 'Leningen verstrekken aan startende ondernemingen?