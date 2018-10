Werkzaamheden Hilvarenbeek stilgelegd na dodelijk ongeluk

HILVARENBEEK - De Hakvoortseweg in Hilvarenbeek blijft voorlopig dicht. De kapwerkzaamheden zijn na het dodelijk ongeval waarbij maandag een fietser omkwam stilgelegd. In principe kan de weg tijdelijk weer open, maar uit respect voor de nabestaanden en de overledene, wil de gemeente de weg dichthouden.

Langs de weg werden bomen gekapt. Bij de werkzaamheden viel een boom op de 77-jarige man uit Biest-Houtakker. "We weten nog niet wanneer we de weg weer openen", zegt een woordvoerder. Zowel de boomkap als het asfalteringswerk zijn stilgelegd.

Verkeersregelaars

De weg was maandag dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mochten er wel langs. Verkeersregelaars van de aannemer waren aanwezig om fietsers te laten weten wanneer het veilig was om door te rijden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De politie en de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) doen onderzoek.